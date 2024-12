Ucraina, Kaja Kallas e Antonio Costa a Kiev: Ue conferma pieno sostegno nel primo giorno di mandato

La nuova alta rappresentante della politica estera dell'Unione europea (Ue), Kaja Kallas, e il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, hanno visitato Kiev nel loro primo giorno di mandato. L'iniziativa rappresenta un gesto altamente simbolico per ribadire l'impegno dell'Ue al fianco dell'Ucraina.

Durante l'incontro con le autorità ucraine, Costa ha sottolineato l'importanza del sostegno europeo, dichiarando: "Siamo qui per trasmettere un messaggio chiaro: l'Ue è al fianco dell'Ucraina e continuerà a offrirle il pieno supporto necessario". La visita ha incluso colloqui con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, focalizzati su temi legati all'assistenza militare, economica e umanitaria.

L'evento si inserisce nel quadro delle relazioni strategiche tra l'Ue e l'Ucraina, in un momento critico per il conflitto con la Russia. La presenza dei rappresentanti europei sottolinea la volontà di mantenere un'unità politica e diplomatica a sostegno di Kiev.

