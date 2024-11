Rivelazioni di un disertore russo: allerta nucleare totale all'inizio dell'invasione dell'Ucraina

Il 24 febbraio 2022, giorno dell'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, le basi delle forze strategiche nucleari russe sono state poste in stato di massima allerta, per la prima volta al di fuori di esercitazioni. Questa rivelazione proviene da un disertore russo, identificato come "Anton", che prestava servizio in una di queste installazioni prima di lasciare il Paese. Secondo Anton, lo stato di allerta è durato circa due o tre settimane.

"Prima di quel giorno, avevamo solo esercitazioni. Ma nel momento in cui è iniziata la guerra, le armi erano completamente pronte. Eravamo pronti a lanciare le forze in mare e in aria e, in teoria, a effettuare un attacco nucleare", ha dichiarato Anton in un'intervista alla BBC.

Tre giorni dopo l'inizio dell'invasione, il presidente Vladimir Putin ha annunciato che le forze di deterrenza nucleare erano state messe in "modalità speciale di servizio di combattimento". Anton ha confermato che questa modalità è stata effettivamente attivata il 24 febbraio.

Durante questo periodo, Anton ha ricevuto l'ordine di tenere lezioni ai militari sotto il suo comando, basate su linee guida scritte che descrivevano i civili ucraini come combattenti da "distruggere". Considerando questo un crimine di guerra, Anton ha rifiutato di partecipare a quella che ha definito "propaganda". Di conseguenza, è stato trasferito a una brigata d'assalto regolare in un'altra zona del Paese, con l'intenzione di essere dispiegato al fronte. Anton ha quindi firmato per terminare il suo servizio nelle forze armate ed è riuscito a lasciare la Russia con l'aiuto dell'organizzazione "Idite Lesom" (imboscatevi), che attualmente riceve circa 350 richieste al mese da parte di soldati.

Anton ha descritto l'unità presso il sito strategico come una forza di reazione rapida responsabile della sicurezza della base nei primi giorni dell'operazione militare speciale. L'unità era "confinata all'interno del sito" e l'unica fonte di informazione disponibile era la televisione di stato russa. "Ho semplicemente svolto i miei doveri. Non stavamo combattendo, ma ci limitavamo a sorvegliare le armi nucleari", ha spiegato.

Anton ha sottolineato che alle forze nucleari sono assegnati solo militari di carriera, non coscritti, e che ci sono controlli continui, inclusi test con la macchina della verità. Ha descritto l'ambiente come una "società chiusa" senza presenza di stranieri, con procedure rigorose per le visite dei familiari. "Eravamo costantemente impegnati in esercizi di addestramento. Il nostro tempo di reazione era di due minuti", ha aggiunto.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, Anton ha affermato che l'arsenale nucleare russo è mantenuto in condizioni operative ottimali. "Il Paese ha un arsenale nucleare enorme, una immensa quantità di testate, incluse pattuglie da combattimento costantemente dispiegate a terra, mare e cielo", ha dichiarato, respingendo l'idea che l'arsenale russo sia arrugginito.

Ucraina: Zelensky e la criticità della situazione a Donetsk - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la regione di Donetsk rimane il fulcro delle operazioni militari, con particolare attenzione all'area di Kurakhove, dove le forze russe hanno intensificato le loro offensive. Dopo un incontro con il capo dello Stato Maggiore, Oleksander Sirski, Zelensky ha sottolineato l'importanza di rafforzare le posizioni difensive ucraine in questa zona strategica.

Ucraina analizza il missile Oreshnik di Putin: Zelensky sollecita una risposta unitaria - L'Ucraina ha esaminato i resti del missile Oreshnik, l'ultima arma ipersonica russa utilizzata contro un impianto industriale a Dnipro. Le autorità ucraine hanno mostrato alla stampa i frammenti del missile, definito da Mosca "impossibile da intercettare".

Russia recluta centinaia di yemeniti per combattere in Ucraina: ingannati dagli Houthi - La Russia ha reclutato centinaia di yemeniti per combattere contro le truppe ucraine, sfruttando i legami con i ribelli Houthi. Secondo il Financial Times, gli yemeniti sono stati ingannati da una società legata agli Houthi, che ha promesso loro impieghi ben retribuiti e la cittadinanza russa.