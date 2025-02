Amici: Anticipazioni della Puntata del 9 Febbraio 2025

Oggi, domenica 9 febbraio 2025, alle 14:00 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di "Amici 24" di Maria De Filippi. Tra gli ospiti, la conduttrice Ilary Blasi, che sarà giudice della gara di canto. Per la danza, il giudizio sarà affidato a Veronica Peparini, ballerina e coreografa.

Con l'avvicinarsi del Serale, gli allievi in gara sono 18. Per il canto, i talenti guidati da Lorella Cuccarini sono Luk3, Mollenbeck e Senza Cri; quelli seguiti da Anna Pettinelli includono Dedde', Nicolò e Trigno; mentre Rudy Zerbi ha sotto la sua guida Antonia, Chiamamifaro, Jacopo Sol e Vybes. Per la danza, Alessandra Celentano è la professoressa di Alessia, Chiara e Daniele; Deborah Lettieri segue Antonio, Dandy e Francesca; ed Emanuel Lo è il mentore di Asia e Francesco.

Recentemente, è stato introdotto un cambiamento nel regolamento: per ottenere la maglia del Serale, gli allievi devono ora ricevere l'approvazione di tutti e tre i professori della loro categoria, non più solo del proprio insegnante di riferimento. Questo ha portato alcuni studenti, come Nicolò, a restituire la maglia precedentemente conquistata per adeguarsi alle nuove regole.

Nella puntata odierna, Antonia e Alessia hanno ottenuto l'accesso al Serale, ricevendo tre sì dai professori. Alessia ha dovuto affrontare una doppia esibizione per convincere Deborah Lettieri a promuoverla. Durante la puntata, ci sono state discussioni tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli riguardo a Nicolò e Luk3, e tensioni tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo su Chiara.

Nelle sfide, Trigno ha prevalso su Nicolò, mantenendo il suo posto nella scuola. Antonio ha vinto contro la sfidante esterna Lucia. Inoltre, una nuova ballerina di latinoamericano, Raffaella, è entrata nella squadra di Deborah Lettieri. Chiara Bacci, pur essendo prima nella classifica di ballo, non ha ottenuto il pass per il Serale poiché Emanuel Lo ritiene che non sia ancora pronta. Nicolò si è esibito tre volte, ma Rudy Zerbi ha espresso parere negativo in tutte le occasioni.

Classifica di Canto:

Antonia Jacopo Luk3 Senza Cri Nicolò Chiamamifaro Mollenbeck e Vybes Deddè

Classifica di Ballo:

Chiara Asia Dandy Francesco Alessia Francesca Daniele (non si è esibito a causa di un infortunio)

