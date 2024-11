Incidente mortale su via Tiburtina: morta la 21enne Noemi, grave un altro giovane

Intorno alle 2 del mattino di oggi, 16 novembre 2024, su via Tiburtina, una Opel Mokka con a bordo sei studenti universitari fuori sede ha tamponato una Fiat 500. L'impatto, probabilmente causato dall'alta velocità, ha provocato lo scontro con il guardrail di cemento, causando l'espulsione dei due passeggeri seduti sul lato destro del veicolo.

Purtroppo, per Noemi M., 21 anni, seduta sul sedile anteriore lato passeggero, non c'è stato nulla da fare. Un altro giovane è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Tor Vergata, dove è ricoverato in gravi condizioni. La conducente dell'Opel, una ragazza di 22 anni, è stata sottoposta agli esami di rito per verificare la presenza di sostanze alcoliche o stupefacenti nel sangue. I tre passeggeri della Fiat 500, anch'essi studenti, hanno riportato ferite non gravi.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno temporaneamente chiuso la strada per consentire i soccorsi e i rilievi necessari. Il Segretario Romano del Sulpl, Marco Milani, ha espresso cordoglio per la giovane vita spezzata e ha sottolineato l'importanza di garantire la sicurezza sulle strade romane. Milani ha evidenziato la necessità di aumentare i controlli e di colmare la carenza di 2.500 unità nel Corpo di Polizia Locale, per affrontare efficacemente le emergenze stradali.

