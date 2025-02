Nuova ondata di attacchi hacker: colpiti ministeri, trasporti e sito della premier Meloni

Il gruppo di hacker filorussi NoName057(16) ha lanciato una serie di attacchi informatici contro siti web italiani per il settimo giorno consecutivo. Tra i bersagli odierni figurano i siti dei Ministeri degli Esteri e delle Imprese e del Made in Italy, l'Aeronautica Militare e il sito personale della premier Giorgia Meloni. Attualmente, tutti questi siti sono nuovamente accessibili, ad eccezione di quello del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che risulta ancora non raggiungibile.

Il Computer Security Incident Response Team Italia (Csirt It) dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (Acn) sta monitorando costantemente la situazione per proteggere l'ecosistema digitale italiano. Questi attacchi, rivendicati dal gruppo NoName057(16) sul loro canale Telegram, sono principalmente di tipo DDoS (Distributed Denial of Service), mirati a sovraccaricare i server e rendere inaccessibili i servizi online.

Nei giorni precedenti, il gruppo ha preso di mira altri siti istituzionali e aziendali italiani, tra cui quelli dei Ministeri dell'Economia, delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché siti di enti come la Guardia di Finanza e l'Aeronautica Militare. Questi attacchi sono stati spesso giustificati come "punizioni" per il sostegno dell'Italia all'Ucraina.

Attacchi hacker filorussi colpiscono siti italiani per il quinto giorno consecutivo - Per il quinto giorno consecutivo, l'Italia è bersaglio di attacchi informatici da parte del gruppo hacker filorusso NoName057(16). Questi attacchi DDoS (Distributed Denial of Service) hanno preso di mira enti e aziende dei settori governativo, trasporti, finanziario, energetico e della difesa.

Nuovi attacchi hacker filorussi colpiscono siti istituzionali italiani - Diversi siti istituzionali italiani sono stati bersaglio di attacchi informatici da parte del gruppo hacker filorusso NoName057(16). Tra i portali colpiti figurano quelli del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri e di vari ministeri, tra cui Esteri, Economia, Infrastrutture e Trasporti.

Attacchi hacker filorussi colpiscono siti italiani dopo le dichiarazioni di Mattarella - Il 17 febbraio 2025, diversi siti web italiani sono stati bersaglio di attacchi informatici da parte del gruppo hacker filorusso NoName057(16). Tra i siti colpiti figurano quelli degli aeroporti di Linate e Malpensa, dell'Autorità dei trasporti, dei porti di Taranto e Trieste, e dell'istituto bancario Intesa Sanpaolo.