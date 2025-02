Cagliari-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV

Dopo l'eliminazione in Champions League contro il PSV Eindhoven, la Juventus torna a concentrarsi sul campionato. Oggi, domenica 23 febbraio 2025, i bianconeri affronteranno il Cagliari all'Unipol Domus alle 20:45, con l'obiettivo di conquistare una vittoria che consentirebbe il sorpasso sulla Lazio e l'accesso al quarto posto in classifica. Il Cagliari, guidato da Davide Nicola, è in un buon momento dopo la vittoria contro il Parma e il pareggio con l'Atalanta.

Probabili formazioni

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Deiola, Felici; Piccoli.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Nico Gonzalez; Kolo Muani.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Per gli abbonati Sky Q, Sky Glass e Sky Stream con abbonamento DAZN, il match sarà disponibile anche sul canale 214 di Sky. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il sito ufficiale di DAZN.

