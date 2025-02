Olly rinuncia all'Eurovision: Devo ascoltare me stesso

Il vincitore del Festival di Sanremo 2025, Olly, ha annunciato ufficialmente la sua decisione di non partecipare all'Eurovision Song Contest. In un post sui social media, il cantante genovese ha spiegato di aver riflettuto a lungo, consultando amici e colleghi, e di aver compreso l'importanza di rimanere fedele a se stesso. Olly ha espresso la necessità di connettersi con tutto ciò che gli sta accadendo, preferendo concentrarsi sulla sua carriera live e sulla connessione con il pubblico attraverso i concerti. Ha ringraziato coloro che lo hanno sostenuto e votato durante il Festival, auspicando di incontrarli presto durante le sue esibizioni dal vivo. Con la sua rinuncia, sarà Lucio Corsi, secondo classificato a Sanremo con "Volevo essere un duro", a rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest 2025 a Basilea.

Eurovision 2025: polemiche su Espresso Macchiato di Tommy Cash - Il rapper estone Tommy Cash rappresenterà l'Estonia all'Eurovision Song Contest 2025 con la canzone "Espresso Macchiato". Il brano, che mescola italiano e inglese in modo maccheronico, contiene riferimenti a stereotipi italiani come caffè, mafia, limoni e spaghetti.

Eurovision 2025: Olly riflette sulla partecipazione - Il vincitore del Festival di Sanremo 2025, Olly, ha espresso incertezze riguardo alla sua partecipazione all'Eurovision Song Contest, previsto a Basilea, Svizzera, dal 13 al 17 maggio 2025. Durante la sua apparizione nel programma "Stasera c'è Cattelan.

Sanremo 2025: Modifiche al Regolamento per le Nuove Proposte e l'Eurovision - Il direttore artistico Carlo Conti, in collaborazione con la Rai, ha annunciato modifiche al regolamento del Festival di Sanremo 2025 riguardanti la categoria Nuove Proposte e la partecipazione all'Eurovision Song Contest. Le semifinali delle Nuove Proposte si terranno entrambe mercoledì 12 febbraio, durante la seconda serata del Festival, mentre la finale è programmata per giovedì 13 febbraio.