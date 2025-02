Eurovision 2025: Olly riflette sulla partecipazione

Il vincitore del Festival di Sanremo 2025, Olly, ha espresso incertezze riguardo alla sua partecipazione all'Eurovision Song Contest, previsto a Basilea, Svizzera, dal 13 al 17 maggio 2025. Durante la sua apparizione nel programma "Stasera c'è Cattelan... su Rai 2" il 18 febbraio, l'artista ligure ha spiegato che il suo tour, già sold out per maggio, coincide con le date dell'Eurovision. Ha dichiarato: "Con estremo rispetto, so quanto è una cosa importante e grande quindi voglio pensarci bene. Ho il mio pubblico che rispetto, che mi ha portato a questo punto e quindi sto valutando anche per questo motivo". Nonostante le sue riserve, Olly ha riconosciuto l'importanza dell'evento, definendolo "un’opportunità gigantesca" e affermando che sarebbe "orgogliosissimo di partecipare".

Nel caso in cui Olly decidesse di non partecipare, il regolamento della RAI prevede che il rappresentante italiano venga selezionato tra gli altri classificati di Sanremo. Il secondo classificato, Lucio Corsi, ha espresso entusiasmo all'idea di rappresentare l'Italia, dichiarando: "Sarebbe un onore per me". In passato, situazioni simili si sono verificate, come nel 2016, quando la band Stadio rinunciò all'Eurovision e la seconda classificata, Francesca Michielin, prese il loro posto.

Olly ha tempo fino al 23 febbraio per comunicare la sua decisione definitiva alla RAI. Nel frattempo, il pubblico attende con interesse l'esito di questa scelta, che determinerà chi rappresenterà l'Italia sul palco dell'Eurovision 2025.

