Olly incanta Roma e sceglie i fan: Eurovision? Ho fatto la cosa giusta – Emma a sorpresa sul palco

Un tour sentito, una scelta controversa. Olly ha incantato Roma con la prima tappa del suo "Lo rifarò, lo rifaremo tour", affascinando oltre duemila fan all'Atlantico Live. Nonostante l'attesa per l'Eurovision, il cantautore genovese ha confermato la sua assenza, condividendo il palco con Emma in un evento che ha emozionato tutti presenti.

Olly ha acceso il pubblico romano con la prima tappa del suo Lo rifarò, lo rifaremo tour, in un’Atlantico Live gremito da oltre duemila persone. Il cantautore genovese, vincitore di Sanremo con Balorda Nostalgia, ha confermato la sua decisione di non partecipare all’Eurovision Song Contest, che proprio in quelle ore apriva la prima semifinale a Basilea.

Un tour sentito, una scelta consapevole

“Per me era vitale fare questo tour. Sono orgogliosissimo della decisione che ho preso. Era importante restare con i piedi per terra e stare con voi perché vi amo”, ha dichiarato Olly tra gli applausi, sottolineando quanto la vicinanza al pubblico fosse prioritaria rispetto alla competizione europea.

Il momento più emozionante della serata è arrivato quando Emma, a sorpresa, ha raggiunto Olly sul palco per un duetto sulle note di Ho voglia di te, la hit estiva firmata Juli. Il pubblico è esploso in un boato, suggellando un’esibizione intensa e ricca di complicità tra i due artisti.

Con la sua energia e una scelta controcorrente, Olly ha dimostrato di voler mettere al centro la musica e il legame con i fan, trasformando ogni tappa del tour in un’esperienza autentica e condivisa.

