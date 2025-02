RAZER VIPER V3 PRO FAKER EDITION

OMAGGIO AL NUOVO CAPITOLO DELL’“UNKILLABLE DEMON KING”

Il Viper V3 Pro Faker Edition, con il suo straordinario corpo color cremisi e i raffinati pulsanti neri, porta il design amato dai fan nel mouse da gaming più apprezzato di Razer.

Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, ha svelato il nuovo Razer Viper V3 Pro Faker Edition, ideato per celebrare la solida partnership e il sostegno del brand nei confronti di Lee “Faker” Sang-Hyeok, icona indiscussa del mondo degli esport.

Nel corso degli ultimi dieci anni, Faker ha raggiunto traguardi straordinari in League of Legends, aggiudicandosi ben cinque titoli mondiali, numerosi trofei internazionali e due riconoscimenti come MVP delle Worlds Finals. Noto a livello globale come “Unkillable Demon King”, la sua eccezionale costanza, la ferrea determinazione e l’ineguagliabile talento lo hanno consacrato come una vera e propria leggenda degli esport e uno dei più celebri atleti professionisti del Team Razer.

Nel 2024, le sfide affrontate a metà stagione hanno spinto Faker a raffinare il suo approccio al gioco, portando a significative modifiche nel suo setup. Desideroso di trovare un mouse più leggero che garantisse il massimo comfort e stile, Faker ha optato per il Razer Viper V3 Pro, noto per il suo design leggero e simmetrico e per la sua tecnologia all’avanguardia, oltre ad essere il mouse più utilizzato dai professionisti degli esport secondo Prosettings.net (dati aggiornati a Dicembre 2024). Questa scelta ha rappresentato un punto di svolta nel percorso di Faker nel mondo degli esport, permettendogli di mantenere prestazioni eccellenti e di dare priorità alla precisione di gioco, conducendolo alla conquista del suo quinto titolo al campionato mondiale di League of Legends del 2024.

Per celebrare questo nuovo capitolo della straordinaria eredità di Faker nel panorama degli esport, Razer ha unito le forze con il campione per trasferire il design ispirato a Unkillable Demon King, amato dai fan, sul Razer Viper V3 Pro. Contraddistinto da un corpo color cremisi in contrasto con raffinati pulsanti neri e impreziosito dalla firma di Faker sul pulsante destro, questo mouse in edizione speciale ne rispecchia la presenza carismatica e iconica sul palcoscenico degli esport.

“Come alcuni di voi sapranno, ho apportato diverse modifiche in vista del Campionato mondiale di League of Legends 2024. Ho cambiato mouse, mousepad e persino la mia postura”, afferma Lee “Faker” Sang-Hyeok. “Ciò che apprezzo maggiormente da quando sono passato al Razer Viper V3 Pro è il comfort che offre anche dopo un utilizzo prolungato. Consapevole della curiosità dei fan riguardo ai prodotti che utilizzo, immagino che alcuni desiderino sperimentare il mio stesso mouse. Questo device è dedicato a loro e spero che, quando lo utilizzeranno, saranno altrettanto soddisfatti”.

“Siamo onorati di aver fatto parte dello straordinario percorso di Faker nell’ultimo decennio. In qualità di più grande atleta di esport di tutti i tempi, Faker incarna la dedizione, il talento e la passione che caratterizzano il gaming competitivo”, dichiara Jeffrey Chau, Director of Global Esports di Razer. “Ci impegniamo a supportare Faker nel prossimo capitolo della sua leggendaria carriera e non vediamo l’ora di consolidare la nostra duratura partnership con lui”.

Razer Viper V3 Pro: realizzato per prestazioni impareggiabili

Il Razer Viper V3 Pro, celebre per il suo design leggero e simmetrico e per la sua tecnologia all’avanguardia, funge da base per la Faker Edition. È equipaggiato con il sensore ottico Focus Pro 35K Gen-2 di Razer, che offre la migliore precisione della categoria con un’accuratezza di risoluzione del 99,8%, mentre i gamer possono regolare con precisione il controllo attraverso impostazioni software avanzate come la rotazione del mouse e la sensibilità dinamica. Inoltre, questo dispositivo supporta un polling rate reale fino a 8000 Hz tramite il Razer HyperPolling Wireless Dongle incluso, assicurando una latenza estremamente bassa e prestazioni di alto livello.

Le caratteristiche principali del Razer Viper V3 Pro Faker Edition includono:

Prestazioni d’élite: beneficia della più recente tecnologia Razer, progettata per il gaming competitivo di alto livello, testata e approvata da professionisti del settore. Caratteristiche avanzate come la regolazione dinamica della sensibilità e la frequenza di polling autoregolante minimizzano il consumo della batteria senza compromettere fino a 95 ore di gioco. I Razer™ Optical Mouse Switch di terza generazione garantiscono velocità, migliore tattilità e affidabilità con un ciclo di vita di 90 milioni di clic.

Struttura ultraleggera: conserva il design leggero di 54g del Viper V3 Pro, elogiato dalla critica, assicurando comfort e agilità durante le lunghe sessioni di gioco.

Per maggiori informazioni sul Razer Viper V3 Pro Faker Edition, visitare https://rzr.to/vv3pro-faker.

PREZZO E DISPONIBILITÀ

199,99 euro

Razer.com, RazerStore, e presso rivenditori autorizzati.