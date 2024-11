RAZER VIPER V3 PRO SENTINELS EDITION: UN TRIBUTO ALL’ECCELLENZA NEGLI ESPORT

Il nuovo mouse combina prestazioni d’élite con un design iconico, celebrando la tradizione vincente dei Sentinels con una tecnologia avanzata e una splendida finitura rossa metallizzata per un vantaggio competitivo definitivo

Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, annuncia il Razer Viper V3 Pro Sentinels Edition. Questo mouse in edizione speciale, creato in collaborazione con Sentinels, uno dei team di esport più famosi e vincenti in VALORANT, combina una tecnologia all’avanguardia con un design iconico, offrendo ai fan e ai giocatori un pezzo di storia del gaming competitivo. Il Viper V3 Pro è stato il mouse numero 1 per VALORANT su Prosettings.net per tre mesi consecutivi (agosto-ottobre 2024) dopo il lancio nell’aprile di quest’anno, a testimonianza del suo dominio sulla scena degli esport.

Una collaborazione vincente

I Sentinels, noti per il loro trionfo al VCT 2024 Masters di Madrid e per le costanti prestazioni di alto livello, portano in questa partnership un’eredità di successo e resilienza. Il Viper V3 Pro Sentinels Edition, caratterizzato dallo straordinario schema di colori e dal logo rosso della squadra, simboleggia lo spirito e la determinazione di un campione.

Per maggiori informazioni sul Razer Viper V3 Pro Sentinels Edition, visitare Razer.com.

PREZZO E DISPONIBILITÀ

Razer Viper V3 Pro Sentinels Edition

€

199,99