Roma-Viktoria Plzen: orario, formazioni e dove vedere la sfida di Europa League

La Roma torna protagonista in Europa League per la terza giornata della fase a gironi. Oggi, giovedì 23 ottobre, i giallorossi affrontano allo stadio Olimpico i cechi del Viktoria Plzen, in una partita trasmessa in diretta tv e streaming.

La squadra di Gasperini cerca riscatto dopo la sconfitta interna in campionato contro l’Inter, decisa dal gol di Bonny. In Europa, la Roma occupa attualmente la quindicesima posizione con tre punti, frutto del successo all’esordio contro il Nizza e della rocambolesca sconfitta contro il Lille, caratterizzata da un rigore fallito più volte da Dovbyk e Soulé.

Leggi anche Europa League, Roma-Lille 0-1: beffa clamorosa all'Olimpico, tre rigori falliti dai giallorossi

Il fischio d’inizio di Roma-Viktoria Plzen è in programma alle ore 21:00. Di seguito le probabili formazioni della sfida.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, Dybala; Dovbyk.Allenatore: Gasperini

Viktoria Plzen (4-2-3-1): Jedlicka; Paluska, Dweh, Jemelka, Souaré; Cerv, Spacil; Memic, Vydra, Adu; Durosimni.Allenatore: Hysky

Il match Roma-Viktoria Plzen sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport. La partita sarà visibile anche in streaming tramite l’app Sky Go e sulla piattaforma NOW.