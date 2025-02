Champions League: l'Inter affronterà il Feyenoord negli ottavi di finale

Nel sorteggio degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2024/2025, tenutosi oggi a Nyon, l'Inter è stata abbinata al Feyenoord. La squadra di Simone Inzaghi, unica rappresentante italiana rimasta nella competizione, giocherà la partita di andata a Rotterdam e il ritorno a San Siro. Il Feyenoord ha recentemente eliminato il Milan negli spareggi, dimostrando la propria competitività.

In caso di passaggio del turno, l'Inter potrebbe affrontare ai quarti di finale la vincente tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen, delineando un possibile scontro di alto livello.

Tra gli altri accoppiamenti degli ottavi, spiccano il derby madrileno tra Real Madrid e Atlético Madrid, e la sfida tra Paris Saint-Germain e Liverpool. Il Barcellona se la vedrà con il Benfica, mentre l'Arsenal affronterà il PSV Eindhoven.

Le partite di andata degli ottavi si disputeranno il 4 e 5 marzo 2025, mentre le gare di ritorno sono previste per l'11 e 12 marzo 2025. La finale si terrà il 31 maggio 2025 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Il quadro completo degli ottavi di finale

Paris Saint-Germain vs. Liverpool

Club Brugge vs. Aston Villa

Real Madrid vs. Atlético Madrid

PSV Eindhoven vs. Arsenal

Benfica vs. Barcellona

Borussia Dortmund vs. Lille

Bayern Monaco vs. Bayer Leverkusen

Feyenoord vs. Inter

L'Inter si prepara dunque a una sfida impegnativa contro il Feyenoord, con l'obiettivo di avanzare ulteriormente nella competizione europea più prestigiosa.

