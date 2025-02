Champions League: Sorteggio Ottavi di Finale per l'Inter

Dopo l'eliminazione di Atalanta, Milan e Juventus nei playoff, l'Inter rimane l'unica rappresentante italiana in Champions League. I nerazzurri, classificatisi al quarto posto nella fase a campionato, accedono direttamente agli ottavi di finale. Oggi, venerdì 21 febbraio 2025, alle ore 12:00 a Nyon, in Svizzera, si terrà il sorteggio che determinerà l'avversaria dell'Inter.

Possibili Avversarie dell'Inter

L'Inter affronterà una tra Feyenoord e PSV Eindhoven, entrambe squadre olandesi che hanno eliminato rispettivamente Milan e Juventus nei playoff. La partita d'andata si giocherà in trasferta il 4 o 5 marzo, mentre il ritorno è previsto a San Siro l'11 o 12 marzo. In base all'esito del sorteggio, l'Inter potrebbe incontrare ai quarti di finale una tra Bayern Monaco, Atletico Madrid o Bayer Leverkusen.

Dove Seguire il Sorteggio

Il sorteggio sarà trasmesso in diretta su TV8 (canale 8 del digitale terrestre), sui canali Sky Sport e su Prime Video. Sarà inoltre disponibile in streaming su NOW, sull'app SkyGo e sui canali ufficiali dell'Inter, inclusi Inter TV, il sito inter.it, l'app ufficiale e il canale YouTube del club.

I tifosi nerazzurri sono in attesa di scoprire quale sarà l'avversaria dell'Inter in questo importante turno di Champions League.

