Diretta Champions League, sorteggio quarti di finale Napoli, Milan e Inter

Dopo gli ottavi di, è giunto il momento di sorteggiare ididella. Oggi alle ore 12, le squadre italiane scopriranno la loro avversaria nella massima competizione europea. Analizzeremo insieme gli avversari deldele dell', nonché gli incroci delle possibili semifinali. Ildeididellaè aperto e, a differenza delle fasi precedenti, non ci sono teste di serie e le squadre della stessa federazione possono essere sorteggiate contro.

Potrebbe quindi esserci la possibilità di un derby e le squadre che si sono già affrontate nella fase a gironi potrebbero incrociarsi nuovamente. Inoltre, durante il sorteggio dei quarti di finale, verrà determinato il tabellone completo della Champions League 2022/23 e saranno sorteggiati anche gli accoppiamenti per le successive semifinali. Inoltre, verrà sorteggiata la squadra che giocherà "in casa", pro forma, la finale in programma allo stadio Olimpico Ataturk di Istanbul.

Il sorteggio si terrà venerdì 17 marzo presso la 'Casa del Calcio Europeo' e sarà trasmesso in Diretta TV su Sky Sport 24 e in chiaro su Canale 20. Inoltre, sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity, Prime Video, Sky Go, Now TV e sui canali ufficiali dell'UEFA. Puoi seguire la diretta sul web cliccando qui.

