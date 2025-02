Berrettini eliminato ai quarti dell'ATP 500 di Doha: Draper avanza in semifinale

Matteo Berrettini è stato eliminato nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Doha dal britannico Jack Draper. Dopo aver vinto il primo set 6-4, l'azzurro ha ceduto nei successivi con i parziali di 4-6, 3-6, in un match durato 2 ore e 22 minuti. Nonostante i 16 ace messi a segno, Berrettini ha concesso 13 palle break, permettendo a Draper di ottenere un break nel secondo e uno nel terzo set, decisivi per la vittoria. In semifinale, Draper affronterà il ceco Jiri Lehecka, che ha eliminato Carlos Alcaraz nei quarti.

Berrettini-Draper ATP 500 di Doha: orario, precedenti e dove vederla in TV - Matteo Berrettini torna in campo oggi, giovedì 20 febbraio 2025, per affrontare Jack Draper nei quarti di finale dell'ATP 500 di Doha. Dopo le vittorie su Novak Djokovic e Tallon Griekspoor, il tennista italiano sfida il britannico numero 16 del mondo, che ha eliminato Alexei Popyrin e Christopher O'Connell nei turni precedenti.

Berrettini-Djokovic ATP 500 di Doha: orario, precedenti e dove vederla in TV - Oggi, martedì 18 febbraio 2025, al primo turno dell'ATP 500 di Doha, Matteo Berrettini affronterà Novak Djokovic. Questo incontro segna il quinto confronto tra i due tennisti, con Djokovic in vantaggio 4-0 nei precedenti. L'ultimo scontro risale ai quarti di finale degli US Open 2021.

Alcaraz conquista il titolo all'ATP 500 di Rotterdam - Carlos Alcaraz, numero 3 del mondo, ha vinto il torneo ATP 500 di Rotterdam, superando in finale l'australiano Alex de Minaur, numero 8 del ranking ATP. Il match si è concluso con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-2 in un'ora e 56 minuti.Questo successo rappresenta il 17º titolo in carriera per il 21enne di Murcia e il primo del 2025.