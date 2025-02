Berrettini-Djokovic ATP 500 di Doha: orario, precedenti e dove vederla in TV

Oggi, martedì 18 febbraio 2025, al primo turno dell'ATP 500 di Doha, Matteo Berrettini affronterà Novak Djokovic. Questo incontro segna il quinto confronto tra i due tennisti, con Djokovic in vantaggio 4-0 nei precedenti. L'ultimo scontro risale ai quarti di finale degli US Open 2021.

La partita è programmata sul campo centrale del Khalifa International Tennis and Squash Complex di Doha, non prima delle 17:30 ora locale, corrispondenti alle 15:30 in Italia.

Dove vederla in TV e streaming

Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Tennis. Gli abbonati potranno seguirlo anche in streaming tramite l'app Sky Go e NOW. Inoltre, TennisTV offrirà la diretta streaming per gli utenti con abbonamento al servizio.

Il Qatar ExxonMobil Open 2025 si svolge dal 17 al 22 febbraio a Doha. Tra i partecipanti di spicco figurano Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, considerati i principali favoriti, soprattutto dopo il ritiro di Jannik Sinner. Altri top 10 presenti sono Alex de Minaur, Daniil Medvedev e Andrey Rublev.

Novak Djokovic ritorna in campo dopo il ritiro nella semifinale degli Australian Open contro Alexander Zverev a causa di un infortunio al tendine del ginocchio. Il serbo ha dichiarato di essere quasi completamente recuperato e punta a conquistare il suo 100° titolo in carriera durante il torneo di Doha.

Matteo Berrettini, dal canto suo, ha avuto un inizio di stagione difficile, con una sola vittoria in quattro partite nel 2025. L'italiano cercherà di ribaltare la tendenza negativa e ottenere la sua prima vittoria contro Djokovic in questo atteso confronto.

