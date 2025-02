Grand Theft Auto V: aggiornamento gratuito su PC in arrivo il 4 marzo

Include funzioni in precedenza disponibili solo su PS5 e Xbox Series X|S

Il 4 marzo, Grand Theft Auto V su PC riceverà un aggiornamento gratuito che introdurrà funzioni molto richieste disponibili in precedenza solo sulle versioni di GTA Online per PS5 e Xbox Series X|S, tra cui gli ultimi veicoli e le modifiche alle prestazioni disponibili da Hao’s Special Works, gli incontri con gli animali, la possibilità di acquistare l’abbonamento GTA+ e poi ancora opzioni grafiche migliorate, tempi di caricamento più rapidi e altro.

Tutti i giocatori in possesso di GTAV su PC potranno effettuare l'aggiornamento alla nuova versione senza costi aggiuntivi, con la possibilità di trasferire i propri progressi della modalità Storia e dell’Online.

Nuove funzioni su PC

Dopo l’aggiornamento, i giocatori su PC e chiunque altro inizierà a giocare per la prima volta, potranno accedere a un’ampia gamma di funzioni molto richieste di GTA Online che in precedenza erano disponibili solo sulle console più recenti:

Scopri una serie di nuovi veicoli e modifiche da Hao’s Special Works (HSW) che portano le prestazioni automobilistiche verso nuove vette e metti alla prova le tue abilità da pilota con i veicoli di prova premium, le gare HSW e le prove a tempo HSW.

Incontra vari animali in tutta Southern San Andreas e scatta delle foto per partecipare alla sfida di Fotografia naturalistica giornaliera per ricevere nuove ricompense.

I giocatori su PC possono sottoscrivere l’abbonamento GTA+ che fornisce vantaggi speciali in GTA Online e oltre.

Tieni traccia delle tue imprese criminali in tutti gli aggiornamenti di GTA Online con la funzione Progressi della carriera mentre costruisci il tuo impero.

Naviga in una pagina iniziale aggiornata come punto di partenza per entrare subito in azione. Inoltre, sfrutta un'introduzione migliorata per i nuovi giocatori che fornisce 4.000.000 di GTA$ per acquistare proprietà, veicoli e altri articoli per avviare la carriera da dirigente, trafficante d'armi, manager di night club o biker tramite la Selezione carriera.

Questa versione aggiornata di GTAV su PC include inoltre dei recenti miglioramenti all’esperienza di gioco per GTA Online, tra cui sistemi anti-cheat a livello kernel e la moderazione proattiva per la chat vocale per aiutare a mantenere GTA Online divertente per tutti.

Hao’s Special Works

La versione aggiornata di GTA Online inoltre include l’autofficina di Hao’s Special Works situata all’interno dell’Autoraduno di LS. Qui sarà possibile modificare alcuni veicoli selezionati con migliorie all’avanguardia, inclusi cinque veicoli che erano precedentemente disponibili solo su PS5 e Xbox Series X|S.

Nuovi veicoli aggiunti

Coil Cyclone II (supercar)

Imponte Arbiter GT (muscle car)

Karin S95 (sportiva)

Pegassi Ignus armata (supercar)

Pfister Astron custom (SUV)

Nuovi veicoli modificabili

Per sfruttare al meglio la potenza di questa nuova versione, Hao modificherà una selezione di veicoli premium per assicurarti un’esperienza di guida incredibile e permetterti di spingerti al limite con la rotazione settimanale delle prove a tempo di Hao’s Special Works, dei veicoli di prova premium e delle gare HSW.

Supercar: Principe Deveste Eight, Överflöd Entity MT

Sportive: Bravado Banshee, Bravado Banshee GTS, Grotti Itali GTO Stinger TT, Penaud La Coureuse, Übermacht Niobe

Sportive classiche: Benefactor Stirling GT, Grotti Turismo Classic

Muscle car: Bravado Buffalo EVX, Declasse Vigero ZX, Declasse Vigero ZX decappottabile

Coupé: Annis Euros X32, Übermacht Sentinel XS

Fuoristrada: Maibatsu MonstroCiti, Vapid Firebolt ASP

SUV: Karin Vivanite, Weeny Issi Rally

Moto: Shitzu Hakuchou Drag

Compatte: Grotti Brioso R/A

Miglioramenti tecnici

In base al proprio hardware, i giocatori di GTAV su PC che effettuano l’aggiornamento possono sfruttare:

Funzionalità di ray-tracing disponibili solo su PC come occlusione ambientale e illuminazione globale, oltre a ombre e riflessi in ray-tracing precedentemente disponibili solo su console

Supporto per AMD FSR1 e FSR3 e NVIDIA DLSS 3

Tempi di caricamento più rapidi con SSD e DirectStorage su dispositivi e configurazioni che li supportano

Supporto migliorato per risoluzioni, proporzioni e frame rate più elevati

Supporto per controller DualSense® con grilletti adattivi

Audio migliorato con supporto a Dolby Atmos e fedeltà migliorata per dialoghi, filmati e musica

Vantaggi per gli abbonati a GTA+

Per la prima volta su PC, i giocatori della versione aggiornata di Grand Theft Auto V potranno abbonarsi a GTA+, il servizio in abbonamento premium di GTA Online. GTA+ offre una serie di vantaggi esclusivi che includono GTA$ per ingrassare il tuo conto in banca di GTA Online nella forma di un accredito mensile da 500.000 GTA$ (depositati al momento del pagamento dell'abbonamento) e di carte prepagate Shark per soli abbonati che garantiscono il 15% di GTA$ in più.

Ci sono speciali vantaggi al Vinewood Club, tra cui veicoli gratuiti, accesso al garage del Vinewood Club che vanta una capienza di 100 veicoli e la propria officina al suo interno, l’app del Vinewood Club sul telefono di gioco per richiedere i veicoli facilmente, riscattare i guadagni delle attività ancora non riscossi, rifornirsi di munizioni e altro.

GTA+ include inoltre una serie di vantaggi di GTA Online sempre diversi, tra cui cui ghiotti incentivi per le modalità di gioco, personalizzazioni esclusive per i veicoli e abbigliamento di gioco all’ultima moda. C’è anche un assortimento di giochi classici di Rockstar Games da scaricare e giocare dalla Raccolta di giochi di GTA+.

Supporto per PC

Il supporto alle versioni precedenti di GTAV non verrà interrotto, permettendo anche a chi non ha un hardware che supporta la versione aggiornata di continuare a giocare. Questo garantisce anche che il supporto a FiveM continuerà senza interruzioni mentre lavoriamo per estendere il supporto alla versione aggiornata.

Per continuare a offrire questo supporto, la versione originale di GTA Online su PC sarà considerato un gioco a sé stante e i giocatori che rimarranno su tale versione non potranno giocare nelle stesse sessioni dei giocatori sulla versione aggiornata. I giocatori su PC che vogliono continuare a giocare insieme dovranno accertarsi di essere sulla stessa versione del gioco. Entrambe le versioni saranno disponibili a chiunque effettui l’aggiornamento o compri il gioco per la prima volta.

E molto altro

Presto nuovi dettagli e informazioni sul Newswire di Rockstar, tra cui i dettagli sul nuovo aggiornamento di GTA Online in arrivo il mese prossimo con nuove stellari opportunità di guadagno da un vecchio contatto: Oscar Guzman.

festeggiamenti per i dieci anni di Grand Theft Auto V in GTA Online - Questa domenica, Grand Theft Auto V compie 10 anni. Vorremmo ringraziare i nostri giocatori per l’incredibile supporto ricevuto in tutti questi anni. Questa stupenda comunità è il segreto del successo di GTAV su molteplici generazioni di console, è la ragione per la quale siamo riusciti a far crescere GTA Online con nuove funzionalità e contenuti in questi 10 anni e per questo le siamo infinitamente grati.