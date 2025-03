Grand Theft Auto V: precarica ora l'aggiornamento gratuito su PC

Il nuovo aggiornamento per Grand Theft Auto V su PC è ora disponibile per il precaricamento dal Rockstar Games Launcher e Steam. Questa nuova versione, che include funzioni che in precedenza erano disponibili solo per le versioni PS5 e Xbox Series X|S, tra cui nuovi veicoli e modifiche alle prestazioni, accesso all’abbonamento GTA+ e molto altro, sarà disponibile gratuitamente dal 4 marzo per tutti i giocatori che possiedono già GTAV su PC.

Chiunque abbia già GTAV troverà disponibile nella propria raccolta GTAV Enhanced e potrà iniziare il precaricamento. La versione già esistente per PC è stata rinominata GTAV Legacy e continuerà a essere supportata.

A partire da oggi, potrai già trasferire i progressi della modalità Storia alla nuova versione direttamente dal menu di pausa della versione GTAV Legacy su PC. Ricorda che puoi aggiornare il file di salvataggio della modalità Storia caricato su Rockstar Games molteplici volte, sovrascrivendo il precedente salvataggio ciascuna volta, ma è possibile trasferirlo alla versione GTAV Enhanced solo una volta. Sarà comunque possibile proseguire il gioco nella versione GTAV Legacy, i progressi non potranno essere trasferiti dalla versione GTAV Enhanced alla versione GTAV Legacy.

Il 4 marzo, quando sarà disponibile l'aggiornamento gratuito, potrai trasferire i progressi della modalità Storia e i progressi del personaggio di GTA Online tramite la versione GTAV Enhanced. Anche il trasferimento dei progressi di GTA Online può essere effettuato una sola volta, non elimina i progressi dalla versione GTAV Legacy, non può essere invertito e include personaggi, GTA$, progressi, statistiche, veicoli, proprietà, armi, abbigliamento e attività create dal giocatore.

I giocatori su PlayStation 4 o Xbox One possono trasferire solo i progressi della modalità Storia e della modalità Online su PlayStation 5 o Xbox Series X|S. I profili non possono essere trasferiti tra console PlayStation o Xbox e PC.

Grand Theft Auto V: aggiornamento gratuito su PC in arrivo il 4 marzo - Include funzioni in precedenza disponibili solo su PS5 e Xbox Series X|SIl 4 marzo, Grand Theft Auto V su PC riceverà un aggiornamento gratuito che introdurrà funzioni molto richieste disponibili in precedenza solo sulle versioni di GTA Online per PS5 e Xbox Series X|S, tra cui gli ultimi veicoli e le modifiche alle prestazioni disponibili da Hao’s Special Works, gli incontri con gli animali, la possibilità di acquistare l’abbonamento GTA+ e poi ancora opzioni grafiche migliorate, tempi di caricamento più rapidi e altro.

festeggiamenti per i dieci anni di Grand Theft Auto V in GTA Online - Questa domenica, Grand Theft Auto V compie 10 anni. Vorremmo ringraziare i nostri giocatori per l’incredibile supporto ricevuto in tutti questi anni. Questa stupenda comunità è il segreto del successo di GTAV su molteplici generazioni di console, è la ragione per la quale siamo riusciti a far crescere GTA Online con nuove funzionalità e contenuti in questi 10 anni e per questo le siamo infinitamente grati.