Aggiornamento gratuito per Grand Theft Auto V su PC disponibile ora

Le nuove funzioni su PC includono i veicoli di Hao's Special Works, l’accesso a GTA+, e altro

È ora possibile giocare all'aggiornamento gratuito per Grand Theft Auto V su PC tramite il Rockstar Games Launcher, Steam o Epic Games.

Questo aggiornamento gratuito include alcune funzioni che in precedenza erano disponibili solo per le console di ultima generazione e ottimizza l'esperienza e le prestazioni di gioco per i PC moderni. Chi possiede già GTAV su PC può passare gratuitamente a questa nuova versione, con la possibilità di trasferire i progressi della modalità Storia e dell'online . Invece, chi entra nel mondo di GTAV e GTA Online su PC per la prima volta, al momento dell'acquisto otterrà sia questa nuova versione (GTAV Enhanced) che la versione originale (GTAV Legacy).

Funzionalità di GTA Online

Ottieni l’accesso a nuovi e potenti veicoi, fantastiche verniciature Camaleonte, modifiche con prestazioni migliorate, e molto altro. Tutto da Hao’s Special Works

I nuovi veicoli per PC includono la supercar Pegassi Ignus armata e la Coil Cyclone II, la sportiva Karin S95, la muscle car Imponte Arbiter GT e il SUV Pfister Astron custom, che vanno ad aggiungersi a una flotta di 20 veicoli già disponibili in GTA Online che possono essere migliorati con le modifiche di HSW. In più, i membri di GTA+ possono riscattare gratis una Principe Deveste Eight (supercar) fino al 28 maggio come parte della Classics Collection per commemorare l'arrivo di GTA+ su PC.

Gli amanti della fauna possono apprezzare l’ecosistema, incontrare diversi animali nel mondo di gioco e la sfida di Fotografia naturalistica giornaliera disponibile presso l'ufficio turistico di LS a Chiliad Mountain State Wilderness.

Inoltre, sfrutta una pagina iniziale migliorata per i giocatori veterani su PC, assieme a un’introduzione migliorata per i nuovi giocatori con la Selezione della carriera, che fornisce 4.000.000 di GTA$ per avviare una delle quattro carriere criminali disponibili. La funzionalità dei Progressi della carriera ti dà la possibilità di seguire i tuoi progressi in tutti gli aggiornamenti di GTA Online e di sbloccare ricompense speciali.

Sia la nuova versione aggiornata che quella originale includono anche tutti gli aggiornamenti di GTA Online, incluso l’ultimo aggiornamento Oscar Guzman torna a volare in cui prenderai il controllo dello storico hangar McKenzie a Grapeseed per espandere la tua attività di traffico d'armi, con tanto di nuove missioni, velivoli e altro.

Miglioramenti tecnici e specifiche

I giocatori su PC che utilizzano la nuova versione aggiornata possono sfruttare le funzionalità di ray-tracing disponibili solo su PC come occlusione ambientale e illuminazione globale, oltre a ombre e riflessi in ray-tracing precedentemente disponibili solo su PS5 e Xbox Series X|S.

È disponibile anche il supporto per AMD FSR e NVIDIA DLSS (con il supporto per Frame Generation per entrambi previsto in futuro), e per il controller DualSense® con grilletti adattivi. Inoltre, tempi di caricamento più rapidi con SSD e DirectStorage su dispositivi e configurazioni che li supportano, supporto migliorato per risoluzioni più elevate, formato dello schermo ampliato e frame rate più elevato, oltre ad audio migliorato con supporto a Dolby Atmos e fedeltà migliorata per dialoghi, filmati e musica.

L'accesso alla versione precedente di GTAV, con il nome GTAV Legacy nel Launcher, continuerà a essere disponibile, così da permettere di continuare a giocare a chi non soddisfa i requisiti minimi per il nuovo aggiornamento. I giocatori su PC che utilizzano la versione Legacy verranno separati da chi utilizza la nuova versione Enhanced, quindi gli amici che vogliono giocare insieme devono utilizzare la stessa versione del gioco.

Inoltre, il progresso della modalità Storia che è stato caricato dalla versione Legacy durante il periodo di precaricamento è ora disponibile al download e al trasferimento alla versione Enhanced del gioco.

E altro...

La versione aggiornata di GTAV su PC include anche tutti i miglioramenti apportati all'esperienza utente in GTA Online, tra cui sistemi anti-cheat a livello kernel e la moderazione proattiva per la chat vocale. Leggi le nostre Linee guida della comunità per aiutarci ad assicurare che GTA Online rimanga un'esperienza equa e divertente per tutti.

La disponibilità di GTA+ può variare a secondo dal territorio. Per maggiori informazioni, visita il sito del Supporto di Rockstar.

