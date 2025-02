Annunciata la data di uscita di Dune: Awakening!

Dune: AwakeningSvelati data di uscita e prezzo, Character Creation ora disponibile!

I giocatori possono iniziare il loro viaggio scaricando il creatore di personaggi su Steam e testando il proprio hardware con la modalità Benchmark.

Dune: Awakening — Release Date Reveal Trailer

(https://www.youtube.com/watch?v=gl6Wi20fSp0)

Oggi, Funcom ha finalmente svelato la data di uscita di Dune: Awakening. Il survival multiplayer open world ambientato su Arrakis arriverà su Steam il 20 maggio! I giocatori possono iniziare il loro viaggio oggi stesso immergendosi nelle nuovissime modalità Creazione del personaggio e Benchmark, disponibile ora su Steam. I personaggi creati potranno poi essere importati in Dune: Awakening al momento del lancio.

Ispirato al leggendario romanzo fantascientifico di Frank Herbert e ai premiati film di Legendary Entertainment, Dune: Awakening è stato realizzato dagli sviluppatori di Funcom per offrire un'esperienza che soddisfa sia gli appassionati di Dune che i fan dei giochi di sopravvivenza.

Il gioco base ha un prezzo di 49,99 dollari e i preordini inizieranno a breve. I giocatori che preordineranno Dune: Awakening riceveranno anche il Terrarium di Muad'Dib, una splendida decorazione che ospita l'iconico topo del deserto.

Già disponibili le modalità Character Creator e Benchmark di Dune: Awakening, che permetteranno di ricevere un codice per l'esclusiva skin del coltello Frameblade che potrà essere riscattata nel gioco al momento del lancio. Una volta creato, il personaggio può essere salvato e successivamente importato nel gioco.

Mettete la mano nella scatola. Preparatevi per la vostra epica ascesa alla grandezza su Arrakis sostenendo il test di Gom Jabbar e creando il vostro personaggio. Mettete a punto ogni aspetto del vostro look, poi scegliete il vostro pianeta natale, la casta e il mentore, che sia Swordmaster, Bene Gesserit, Mentat o Trooper. La scelta finale determina le abilità iniziali, ma alla fine si avrà accesso a tutte le scuole e si potranno mescolare le abilità di ognuna di esse.

Oltre alla creazione del personaggio, la modalità benchmark consente di verificare le prestazioni dell'hardware e la compatibilità del sistema, mentre si assiste ad alcune scene epiche del gioco, tra cui l'impennata con un ornitottero e il drammatico incontro con un colossale verme della sabbia.

Dune: Awakening è il gioco di sopravvivenza più ambizioso mai realizzato, ambientato sul pianeta più pericoloso dell'universo, Arrakis. Che siate fan di Dune o meno, il vasto mondo vi immergerà in un'esperienza epica che si ispira sia al capolavoro fantascientifico di Frank Herbert che ai film di successo di Denis Villeneuve. Intraprendete un viaggio che vi porterà dalla sopravvivenza al controllo del pianeta stesso.

La spezia scorrerà dal 20 marzo quando Dune: Awakening verrà lanciato su Steam. Scaricate le modalità Character Creator & Benchmark per iniziare il vostro viaggio fin da ora.

Dune: Awakening: nuovo video - In video le bellezze di ArrakisOggi Funcom ha pubblicato un nuovo video per permettere a tutti di ammirare l'incantevole maestosità di Arrakis, la sua incontaminata bellezza e la grande varietà di ambientazioni che i giocatori potranno incontare in-game.

Dune: Awakening: Arrakis in 4K con DLSS 4 - Dune: Awakening, il Massively Multiplayer Open World Survival Game di Funcom, la cui uscita è prevista per l'inizio del 2025, ha svelato che sarà uno dei primi giochi ad essere supportato dalla nuovissima tecnologia DLSS 4 di NVIDIA con Multi Frame Generation, il che lo rende l'ideale per sperimentare l'aspra ed immensa bellezza di Arrakis.

Dune: Awakening uscita inizio del 2025 - Dune: Awakening svela l'uscita prevista per l’inizio del 2025 e 30 minuti di gameplay alla GamescomFuncom è entusiasta di annunciare che Dune: Awakening, open world survival MMO, uscirà all'inizio del 2025, mentre l'uscita su console è prevista per un secondo momento.