L'uscita di Dune: Awakening rimandata al 10 giugno

Dal team di Dune: Awakening a Funcom - https://www.youtube.com/live/A0KqiqdiBZ0 -

La situazione si fa entusiasmante, ci stiamo avvicinando al lancio e abbiamo appena fatto partire una grande beta di anteprima in cui giornalisti e content creator hanno la possibilità di giocare alla prima parte del gioco. Le loro impressioni arriveranno il 25 aprile.

In queste ultime settimane abbiamo aumentato il ritmo: abbiamo pubblicato il Creatore di personaggi e la Modalità benchmark in febbraio, abbiamo dato inizio ai pre-ordini in marzo e continuiamo a pubblicare livestream, video e dettagli per tenervi informati.

Vogliamo davvero ringraziare tutte le persone che ci hanno seguito e che continueranno a farlo con grande entusiasmo. È stata una gioia leggere tutti i vostri commenti nei vari canali della community.

La Closed beta persistente ora in corso continua a piena potenza, con aggiornamenti periodici, e il feedback che riceviamo dai beta tester è stato inestimabile per assicurarci di poter pubblicare un gioco di qualità. Abbiamo un server Discord molto attivo, dove i beta tester interagiscono direttamente con gli sviluppatori per assicurarci di rendere Dune: Awakening un gioco migliore lavorando insieme.

Grazie a questo processo, abbiamo concluso che con un po' di tempo di lavorazione in più possiamo implementare molto meglio il feedback che sappiamo essere importante per i nostri beta tester.

Perciò, posticiperemo la data di pubblicazione di Dune: Awakening al 10 giugno, con l’accesso anticipato fissato per il 5 giugno. Non è una decisione che prendiamo a cuor leggero: sappiamo che tutti non vedono l'ora di iniziare a giocare, ma queste tre settimane in più ci daranno il tempo necessario per i miglioramenti che porteranno fin da subito a una migliore esperienza di gioco.

Siamo anche entusiasti del fatto che questo ci consentirà di dedicare un weekend del prossimo mese a una beta su vasta scala, in cui ancora più persone tra voi avranno l'occasione di giocare e importanti feedback. Vi daremo nuove informazioni molto presto.

Dune: Awakening è un colosso. È un survival multiplayer su scala vastissima, e stiamo facendo passi avanti mai visti in questo genere, sia come gameplay che dal punto di vista tecnico. Vogliamo essere certi di non fare passi falsi proprio a poche curve dal traguardo.

Potrebbe interessarti anche: