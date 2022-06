SESSION: SKATE SIM ANNUNCIATA LA DATA DI USCITA

La fase di accesso anticipato di Session: Skate Sim è quasi terminata! NACON e Crea-ture Studios sono felici di annunciare che il gioco verrà lanciato il 22 settembre 2022 su Steam, Epic Games Store, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Il nuovo entusiasmante contenuto che è stato rilasciato con l'aggiornamento di febbraio e sarà portato al livello successivo entro settembre. Crea-ture conosce le richieste e i feedback dei giocatori e lavora sodo per assicurarsi che la qualità esclusa venga raggiunta al lancio.

Session invita i giocatori a tuffarsi nel vero stile di vita dello skateboard degli anni '90, quando ogni tratto di marciapiede e ogni scalinata erano il luogo ideale per la tua acrobazia preferita . La fisica ultra realistica del gioco dà vita alle sensazioni dello skateboard e lo studio ha persino integrato un gameplay rivoluzionario, il primo in un gioco di skateboard: il "True Stance Stick " , in cui ogni piede viene gestito in modo indipendente utilizzando le due leve del pad.



Con una curva di apprendimento impegnativa come nella vita reale, i giocatori devono esercitarsi a controllare la propria tavola ed eseguire tutte le diverse acrobazie disponibili nel gioco, dalle più semplici alle più complicate. Lo strumento di editing integrato consente a ogni giocatore di immortalare in video i suoi più grandi successi.

