Asteroide 2024 YR4: aggiornamento sulle probabilità di impatto con la Terra

Le probabilità che l'asteroide 2024 YR4 possa colpire la Terra il 22 dicembre 2032 sono state recentemente aggiornate. Inizialmente stimate all'1,2%, sono salite al 3,1% per poi ridursi all'1,5% grazie a nuove osservazioni. Questo asteroide, scoperto il 27 dicembre 2024 dal sistema ATLAS in Cile, ha un diametro stimato tra 40 e 90 metri. Un eventuale impatto potrebbe causare una distruzione totale nel raggio di 30-35 km dal punto di collisione. Per determinare con precisione l'area di un possibile impatto, saranno necessarie ulteriori osservazioni previste nel 2028, quando l'asteroide si avvicinerà nuovamente alla Terra. Nel frattempo, le agenzie spaziali continueranno a monitorare attentamente la sua traiettoria per valutare eventuali misure di difesa planetaria.

L'asteroide RW 1 entra nell'atmosfera e brucia - Le dimensioni estremamente ridotte rendono complicati gli avvistamenti prima che gli asteroidi si dissolvano nell'atmosfera. Il mini asteroide saluta la Terra Attualità - Il mini asteroide saluta la Terra. L'asteroide 2024 RW 1, scoperto ufficialmente il 4 settembre 2024, come previsto è entrato nell'atmosfera alla velocità di 20,8 km al secondo in corrispondenza delle Filippine settentrionali.

Asteroide di Chicxulub che uccise i dinosauri - ecco da dove arrivava - L'osservazione degli isotopi di rutenio aiuta gli scienziati a distinguere tra asteroidi che si sono formati nel Sistema Solare esterno, oltre l'orbita di Giove, e quelli che si sono invece formati nel Sistema Solare interno.Asteroide, non cometa, come in passato era stato ipotizzato Attualità - L'asteroide che ha distrutto i dinosauri si è formato nelle zone più esterne del sistema solare.