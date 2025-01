Asteroide 2024 YR4: monitoraggio continuo per possibile impatto nel 2032

L'asteroide 2024 YR4, scoperto il 27 dicembre 2024 dal telescopio ATLAS a Río Hurtado, in Cile, è attualmente sotto stretta osservazione da parte dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e della NASA. Con un diametro stimato tra 40 e 100 metri, questo corpo celeste presenta una probabilità dell'1,2% di impattare la Terra il 22 dicembre 2032.

Classificato al livello 3 sulla Scala di Torino, che valuta il rischio di collisione degli asteroidi, 2024 YR4 merita particolare attenzione da parte della comunità astronomica. Un impatto con un asteroide di queste dimensioni potrebbe causare danni significativi a livello locale.

Attualmente, l'asteroide si sta allontanando dalla Terra e tornerà a essere osservabile nel 2028, quando passerà a circa 8 milioni di chilometri dal nostro pianeta. Durante questo avvicinamento, gli scienziati sperano di ottenere dati più precisi sulla sua orbita e composizione, al fine di valutare con maggiore accuratezza il rischio di impatto nel 2032.

È importante notare che, con l'aumento delle osservazioni, le probabilità di impatto spesso iniziano a crescere per poi diminuire man mano che l'orbita dell'asteroide viene determinata con maggiore precisione. Le agenzie spaziali internazionali continueranno a monitorare attentamente 2024 YR4, coordinando osservazioni e studi per garantire una valutazione accurata del rischio e, se necessario, pianificare eventuali misure di mitigazione.

