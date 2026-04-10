Asteroide 2026 GD sfiora la Terra a 45mila chilometri orari

L’asteroide 2026 GD è passato vicino alla Terra nella notte del 10 aprile dopo essere stato scoperto pochi giorni prima, senza rischi di impatto ma a distanza relativamente ridotta rispetto agli standard astronomici.

Un asteroide di dimensioni paragonabili a una casa ha attraversato lo spazio in prossimità della Terra nella notte tra il 9 e il 10 aprile. Si tratta del corpo celeste denominato 2026 GD, individuato dagli astronomi appena quattro giorni prima del suo passaggio ravvicinato.

Il transito è avvenuto alle 00.59 ora italiana, quando l’asteroide ha superato il nostro pianeta viaggiando a oltre 45.000 chilometri orari. Nonostante la velocità elevata, non si sono registrati pericoli: la traiettoria era già stata calcolata con precisione e non prevedeva alcun impatto.

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La distanza minima raggiunta è stata di circa 250.000 chilometri, un valore che in termini astronomici viene considerato molto ridotto. L’oggetto è infatti passato all’interno dell’orbita della Luna, che si trova mediamente a 384.000 chilometri dalla Terra.

Le stime indicano un diametro compreso tra 13 e 29 metri. Dimensioni che portano gli esperti a paragonarlo a un’abitazione. Un corpo di questo tipo, se entrasse in atmosfera sopra una zona abitata, potrebbe provocare danni rilevanti su scala locale.

Il riferimento più vicino resta l’evento di Chelyabinsk del 2013, quando una meteora più piccola esplose nei cieli della Russia causando oltre 1.500 feriti. Nel caso di 2026 GD, però, ogni ipotesi di collisione è stata esclusa fin dalle prime osservazioni.