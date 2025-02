Sanremo 2025: Mogol critica Giorgia e offre un corso di aggiornamento

Il celebre paroliere Mogol ha espresso critiche nei confronti di Giorgia, settima classificata al Festival di Sanremo 2025. Durante il programma "Un Giorno da Pecora" su Rai Radio 1, ha dichiarato: "A Giorgia offrirei volentieri, gratuitamente, un corso da noi; ha una voce fantastica ma canta come si cantava trent'anni fa, usa troppo la voce. La voce deve essere credibile per quello che dice; è la credibilità che riesce ad emozionare" .

Mogol ha inoltre rivelato di non aver seguito il Festival, preferendo guardare la partita della Juventus in Champions League. Tuttavia, ha ascoltato la canzone di Simone Cristicchi, definendola "molto bella" e criticando le opinioni che la ritengono troppo personale . Riguardo al vincitore Olly, ha ammesso di non aver ascoltato il brano.

Commentando l'andamento generale del Festival, Mogol ha sottolineato l'importanza di canzoni di qualità per elevare il livello culturale, evitando episodi provocatori come baci sul palco o distruzione di fiori per attirare l'attenzione . Alla domanda se gli piacerebbe assumere il ruolo di direttore artistico di Sanremo, ha risposto negativamente, affermando di voler continuare a dedicarsi alla scrittura senza dirigere nessuno.

Infine, Mogol ha espresso stima per il premier Giorgia Meloni, dichiarando: "Dobbiamo essere orgogliosi di lei; ha conquistato le simpatie di tutti a livello internazionale, sicuramente la stimo molto" .

Le Iene: dietro le quinte di Achille Lauro al Festival di Sanremo 2025 - Questa sera, martedì 18 febbraio 2025, su Italia 1, 'Le Iene Show' trasmetterà un servizio esclusivo dedicato alla partecipazione di Achille Lauro al Festival di Sanremo 2025. L'inviato Nicolò De Devitiis ha seguito l'artista per tutta la settimana della kermesse, documentando ogni momento significativo.

Sanremo 2025: la playlist del festival domina Spotify a livello globale - Per il secondo anno consecutivo, la playlist di Sanremo 2025 ha registrato il maggior numero di ascolti e ascoltatori a livello mondiale durante l'intera durata del Festival su Spotify. Con la conclusione dell'evento e la vittoria di Olly con "Balorda Nostalgia", Spotify ha rivelato i dati relativi alla settimana musicale più importante dell'anno.

Lucio Corsi: dal mondo della moda al palco di Sanremo - Lucio Corsi è stato una delle rivelazioni del Festival di Sanremo 2025, distinguendosi per il suo stile unico e le performance coinvolgenti. Con il brano "Volevo essere un duro", si è classificato al secondo posto, ricevendo anche il prestigioso Premio della Critica "Mia Martini" .