Sanremo 2025: Selvaggia Lucarelli critica Fedez e Simone Cristicchi

Durante il Festival di Sanremo 2025, Selvaggia Lucarelli ha espresso critiche nei confronti di Fedez e Simone Cristicchi. In particolare, ha commentato il brano autobiografico di Fedez, 'Battito', che affronta temi come la depressione e la voglia di rinascita. Lucarelli ha invitato il pubblico a non cadere nella "trappola Fedez", affermando che il rapper avrebbe indossato una "maschera da vittima" per suscitare empatia. Ha inoltre sottolineato una discrepanza tra l'atteggiamento contrito di Fedez durante le interviste e il suo comportamento nelle Instagram stories.

Per quanto riguarda Simone Cristicchi, in gara con il brano 'Quando sarai piccola' dedicato alla madre affetta da Alzheimer, Lucarelli ha criticato la canzone definendola "retorica" e accusandola di una eccessiva romanticizzazione della malattia. Secondo la giornalista, manca nel brano la rappresentazione della parte più dolorosa e dell'abbruttimento che deriva dalla gestione quotidiana della malattia da parte dei familiari.

Cristicchi ha replicato affermando che la sua canzone è "spirituale" e non intende essere una "cartella clinica" della patologia, ma piuttosto un racconto universale sul ciclo della vita e sulle trasformazioni nel rapporto tra genitori e figli.

Queste critiche hanno suscitato un dibattito tra il pubblico e gli addetti ai lavori, dividendo le opinioni sulla rappresentazione artistica di temi delicati come la salute mentale e le malattie neurodegenerative.

