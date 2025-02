Tifoso abbatte albero per assistere ai test Ferrari a Fiorano

Durante il debutto ufficiale della Ferrari SF-25 sul circuito di Fiorano, numerosi appassionati si sono radunati per osservare la nuova monoposto di Formula 1, guidata da Charles Leclerc e dal nuovo arrivato Lewis Hamilton. L'entusiasmo era tale che un tifoso, per migliorare la propria visuale, ha utilizzato una piccola sega elettrica per abbattere un albero che ostacolava la vista, gesto che ha suscitato l'applauso degli altri presenti.

La SF-25 ha completato i primi giri sul tracciato privato della Scuderia Ferrari, con Leclerc al volante nelle prime ore del mattino, mentre Hamilton e il team principal Frederic Vasseur osservavano. Questo evento ha segnato l'inizio ufficiale della stagione 2025 per la squadra di Maranello.

Hamilton, sette volte campione del mondo, ha espresso entusiasmo per la sua nuova avventura con la Ferrari, dichiarando: "Ci sono giorni che sai che ricorderai per sempre, e oggi, il mio primo da pilota Ferrari, è uno di quelli".

