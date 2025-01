Hamilton debutta sulla Ferrari: il campione in pista a Fiorano

Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo di Formula 1, è pronto a realizzare il "sogno che si realizza" salendo per la prima volta a bordo di una Ferrari. Il suo atteso debutto, inizialmente previsto per lunedì 20 gennaio e rimandato a causa del maltempo, avverrà mercoledì 22 gennaio sul leggendario circuito di Fiorano, casa dei test della scuderia italiana.

Il primo giorno di Hamilton in Ferrari è stato documentato dalla stessa Scuderia con un comunicato ufficiale. Lunedì mattina il pilota britannico è arrivato a Maranello, accolto dal team principal Fred Vasseur e dal CEO Benedetto Vigna. Nella storica piazza della pista, intitolata a Michael Schumacher, Hamilton ha posato per le prime foto ufficiali accanto a una Ferrari F40, la sua supercar preferita.

Dopo le foto, il campione ha visitato il box della pista e gli uffici storici, tra cui quello di Enzo Ferrari, dove il fondatore osservava il lavoro del team. Hamilton ha poi incontrato il management e Piero Ferrari prima di immergersi in una serie di briefing e riunioni tecniche per iniziare a conoscere la squadra e le sue dinamiche.

Il circuito di Fiorano, inaugurato nel 1972, rappresenta da oltre 50 anni il cuore pulsante dei test della Rossa. Qui, Hamilton si metterà alla guida della SF-23, l’auto utilizzata da Ferrari nel Mondiale 2023, per il primo test a porte chiuse. Il meteo avrà un ruolo decisivo per il regolare svolgimento della giornata.

Oltre a Hamilton, anche Charles Leclerc sarà protagonista del circuito di Fiorano per i primi test drive della stagione. L’attesa per vedere Hamilton con la Ferrari cresce tra i tifosi, ansiosi di ammirare la nuova avventura del pilota britannico con il Cavallino Rampante.

