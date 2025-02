Formula 1: Test in Bahrain – Strategia Ferrari e Programmazione TV

Il Campionato Mondiale di Formula 1 2025 è pronto a iniziare. Dal 26 al 28 febbraio, i team testeranno le nuove monoposto sul circuito di Sakhir, in Bahrain, per perfezionare assetti, pneumatici e strategie di carburante in vista del primo Gran Premio in Australia.

Date: 26, 27 e 28 febbraio 2025

26, 27 e 28 febbraio 2025 Sessioni giornaliere: Due sessioni di quattro ore ciascuna Mattina: 07:00 - 11:00 (ora italiana) Pomeriggio: 12:00 - 16:00 (ora italiana)

Due sessioni di quattro ore ciascuna

Ogni team avrà a disposizione una sola vettura in pista, con i due piloti che si alterneranno alla guida. Ad esempio, la Ferrari ha pianificato di far scendere in pista Lewis Hamilton al mattino e Charles Leclerc al pomeriggio. Questi test sono fondamentali per raccogliere dati e apportare le ultime modifiche prima dell'inizio della stagione.

Dove Seguire i Test in Diretta

I test saranno trasmessi in diretta su Sky Sport F1, canale 207, a partire dalle 07:00 (ora italiana) per tutte e tre le giornate. Inoltre, alle 18:30 su Sky Sport 24, saranno disponibili analisi e approfondimenti sulle sessioni appena concluse. Questa copertura offrirà agli appassionati un'opportunità unica per osservare da vicino le performance delle nuove monoposto e le strategie adottate dai team in vista della stagione 2025.

