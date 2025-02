Ibrahimovic e Boban in disaccordo sul Milan dopo l'eliminazione dalla Champions League

Dopo l'eliminazione dell'AC Milan dalla Champions League a seguito del pareggio 1-1 contro il Feyenoord al San Siro, si è acceso un dibattito tra Zlatan Ibrahimovic e Zvonimir Boban riguardo alla qualità dell'attuale rosa rossonera.

Ibrahimovic, attuale consulente del Milan, ha dichiarato: "La Champions era un obiettivo. A inizio stagione volevamo vincere il campionato. Siamo riusciti a trionfare in Supercoppa, manca ancora la Coppa Italia. Per la storia di questo club dobbiamo puntare ai trofei. Questo Milan è il doppio più forte di quello in cui ho giocato io e con cui abbiamo vinto lo scudetto. Questa rosa a livello di qualità è migliore".

Boban, opinionista per Sky Sport ed ex dirigente del Milan, ha espresso un'opinione diversa: "Serve equilibrio nei giudizi. Quel Milan aveva un centrocampo straordinario con Bennacer, Kessié e Tonali. Aveva Saelemaekers che dava equilibrio, Theo Hernandez e Leao erano su un altro livello". Ha poi aggiunto: "Quella squadra ha vinto lo scudetto, ha raggiunto la semifinale di Champions League ed è stata smantellata".

Ibrahimovic critica le decisioni arbitrali: Rispetto per il Milan, lettera all'AIA in arrivo - Zlatan Ibrahimovic, senior advisor del Milan, ha espresso insoddisfazione per le recenti decisioni arbitrali durante la partita di Serie A contro l'Empoli. In particolare, ha criticato l'intervento di Liberato Cacace su Kyle Walker, ritenendo che avrebbe potuto causare un infortunio grave al giocatore inglese.

Ibrahimovic: Milan, alti e bassi, ma abbiamo vinto solo noi - Zlatan Ibrahimovic, senior advisor del Milan, ha dichiarato: "Finora, in questa stagione è mancata la continuità. Abbiamo avuto alti e bassi, però siamo gli unici ad avere un trofeo". Queste parole sono state pronunciate durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo attaccante rossonero, Santiago Gimenez.

Milan - Paulo Fonseca nuovo allenatore: l'annuncio di Ibrahimovic - Per portare qualcosa di diverso da Pioli, che ringrazio per quello che ha fatto nel Milan, chi vince fa la storia e per questo voglio ringraziarlo. Paulo Fonseca sarà il nuovo allenatore del Milan Spettacolo - Paulo Fonseca "sarà il nuovo allenatore del Milan.