Hulk Hogan, Mike Tyson è Pronto per Sfidare Jake Paul : il combattimento del secolo

Hulk Hogan ha espresso il suo sostegno per Mike Tyson in vista del combattimento contro Jake Paul, previsto per novembre. Nonostante il recente problema di salute di Tyson, Hogan ha dichiarato su "TMZ Live" che il pugile leggendario è ancora in ottima forma e determinato a vincere. "Iron Mike Tyson" è pronto a combattere, e secondo Hogan, l'età non sarà un fattore determinante. Ha descritto Tyson come un "cane cattivo" pronto a mordere in qualsiasi momento, aggiungendo che questa lotta sarà un evento imperdibile.

Hogan ha anche parlato della sua nuova birra, "Real American Beer", lanciata dopo le controversie che hanno coinvolto Bud Light. Ha dichiarato che il suo obiettivo è unire il Paese, un bicchiere alla volta, durante eventi come questo combattimento epico. Questa sfida, già descritta da Hogan come "il combattimento del secolo", promette di essere uno degli eventi sportivi più attesi dell'anno.