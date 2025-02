Sanremo 2025, Olly vince con 'Balorda nostalgia': Classifica Festival 2025

Olly ha vinto il Festival di Sanremo 2025 con la canzone 'Balorda nostalgia', una ballata autobiografica che esplora il tema della nostalgia per periodi passati della vita. La sua performance ha conquistato pubblico e critica, portandolo al primo posto nella classifica finale.

Al secondo posto si è classificato Lucio Corsi con 'Volevo essere un duro', mentre Brunori Sas ha ottenuto il terzo posto con 'L'albero delle noci'. Fedez e Simone Cristicchi hanno completato la top five, rispettivamente al quarto e quinto posto.

Brunori Sas è stato premiato con il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo per 'L'albero delle noci', mentre Simone Cristicchi ha ricevuto il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale con 'Quando sarai piccola'.

La classifica completa del Festival di Sanremo 2025

Olly Lucio Corsi Brunori Sas Fedez Simone Cristicchi Giorgia Achille Lauro Francesco Gabbani Irama Coma_Cose Bresh Elodie Noemi The Kolors Rocco Hunt Willie Peyote Sarah Toscano Shablo feat. Guè, Joshua, Tormento Rose Villain Joan Thiele Francesca Michielin Modà Massimo Ranieri Serena Brancale Tony Effe Gaia Clara Rkomi Marcella Bella

La vittoria di Olly al Festival di Sanremo 2025 lo rende il probabile rappresentante dell'Italia all'Eurovision Song Contest di quest'anno.

Chi è il vincitore di Sanremo 2025 Olly (Federico Olivieri)

Olly, pseudonimo di Federico Olivieri, è un cantautore e rapper italiano nato a Genova il 5 maggio 2001. Cresciuto nel quartiere della Foce, ha iniziato a studiare musica e canto sin da giovane, iscrivendosi al Conservatorio Niccolò Paganini di Genova.

La sua carriera musicale è iniziata nel 2016 con la formazione del collettivo musicale MadMut Branco, attraverso il quale ha pubblicato il suo primo progetto, "Piacere Mixtape". Nel 2017, ha collaborato con il rapper Matsby per l'EP "Namaste", da cui è stato estratto il singolo "Chiara Ferragni", in collaborazione con il cantante Alfa.

Dopo un periodo di inattività durante il quale si è trasferito nel Regno Unito per proseguire gli studi presso l'Hockerill Anglo-European College, Olly è tornato sulla scena musicale italiana nel 2018 con l'EP "CRY4U" e il singolo "Bla-Bla Car". Nel 2019, ha pubblicato i singoli "Bevi" e "Best Seller" con Alfa, e ha partecipato al brano "Black Room Posse" dei produttori Eames e FJLO. Nel maggio dello stesso anno, il suo singolo "Il primo amore" ha superato le 100.000 visualizzazioni su YouTube in una settimana.

Nel 2021, Olly ha pubblicato una reinterpretazione del brano "La notte" di Arisa su Instagram, riscuotendo particolare successo sulla piattaforma. Questa cover è stata successivamente rilasciata come singolo, intitolato "La Notte (RMX)", in collaborazione con la stessa Arisa. Nello stesso anno, ha firmato un contratto discografico con l'etichetta Aleph Records, distribuita da Epic Records per Sony Music, e a luglio è stato nominato "Artista del Mese" da MTV New Generation.

Nel dicembre 2022, Olly è stato selezionato tra i 12 artisti per partecipare a Sanremo Giovani, competizione che mira a selezionare sei nuovi talenti per il Festival di Sanremo. Con il brano "L'anima balla", è riuscito a qualificarsi tra i primi sei, accedendo di diritto al Festival di Sanremo 2023 nella categoria Campioni con la canzone "Polvere".

Il suo stile musicale è caratterizzato da influenze pop, hip hop e R&B, e si distingue per l'uso melodico della voce e la centralità della parola nei suoi testi.

