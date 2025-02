Chi è Massimo Ranieri al Festival di Sanremo 2025 con Tra le mani un cuore

Massimo Ranieri, nome d'arte di Giovanni Calone, è tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2025 con il brano "Tra le mani un cuore". Per l'artista napoletano si tratta dell'ottava partecipazione alla kermesse musicale, dopo l'ultima nel 2022 con "Lettera di là dal mare", che gli valse il Premio della Critica Mia Martini.

Nato a Napoli il 3 maggio 1951, Ranieri è il quinto di otto figli di una famiglia del rione Pallonetto a Santa Lucia. Fin da adolescente, a causa delle difficili condizioni economiche familiari, iniziò a lavorare e scoprì casualmente il suo talento canoro. Un episodio significativo racconta di quando, da bambino, fu spinto a cantare davanti a turisti; inizialmente riluttante, si esibì ottenendo l'approvazione dei presenti, evento che segnò l'inizio della sua carriera musicale.

Nel 1966 debuttò in televisione con "Canzonissima" e nel 1968 partecipò per la prima volta al Festival di Sanremo. Nel 1988 vinse la manifestazione con "Perdere l'amore", canzone divenuta un classico della musica italiana. Oltre alla musica, Ranieri ha avuto una prolifica carriera nel cinema, nel teatro e in televisione, recitando in oltre 36 film e vendendo circa 14 milioni di dischi.

Per quanto riguarda la vita privata, Ranieri ha una figlia, Cristiana Calone, nata dalla relazione con Franca Sebastiani. Il riconoscimento ufficiale della figlia avvenne solo nel 1997, e nel 2007 la presentò pubblicamente durante il programma "Tutte donne tranne me". Cristiana è madre di Massimo Claudio, rendendo Ranieri nonno.

Il brano "Tra le mani un cuore", che Ranieri presenta a Sanremo 2025, è stato scritto, tra gli altri, da Tiziano Ferro. Ranieri ha raccontato di aver chiesto personalmente una canzone a Ferro per il suo nuovo disco, rimanendo colpito dal pezzo ricevuto al punto da proporlo per il Festival.

Chi è Bresh a Sanremo 2025 con La tana del granchio - Andrea Brasi, in arte Bresh, è tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2025 con il brano "La tana del granchio". Nato a Lavagna il 28 giugno 1996, Bresh è una figura di spicco nella scena rap ligure. Dopo aver partecipato come ospite nella scorsa edizione, affiancando Emma Marrone in un medley di Tiziano Ferro, quest'anno concorre tra i big.

Chi sono i Modà a Sanremo 2025: ritorno sul palco con Non ti dimentico - I Modà, storica band pop rock italiana, tornano al Festival di Sanremo 2025 con il brano "Non ti dimentico". Guidati dal frontman Francesco "Kekko" Silvestre, il gruppo partecipa per la quarta volta tra i Big, dopo l'esordio nel 2005 tra le Nuove Proposte.

Chi è Fedez a Sanremo 2025 con Battito - Fedez, nome d'arte di Federico Leonardo Lucia, è tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2025 con il brano "Battito". Per il rapper milanese, nato il 15 ottobre 1989, si tratta della seconda partecipazione alla kermesse canora, dopo l'esperienza del 2021 in coppia con Francesca Michielin.