Chi è Achille Lauro a Sanremo 2025 con Incoscienti giovani

Achille Lauro, nome d'arte di Lauro De Marinis, è tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2025 con il brano "Incoscienti giovani". Nato a Verona l'11 luglio 1990, Lauro ha esordito nella scena rap underground, raggiungendo la notorietà con "Rolls Royce" a Sanremo 2019. Questa è la sua quarta partecipazione al Festival.

Il cantante ha un legame stretto con la madre, Cristina Zambon, amministratrice delegata della sua etichetta discografica "No Face Agency". I rapporti con il padre, Nicola De Marinis, magistrato della Corte di Cassazione, sono stati complessi, poiché il padre desiderava per lui una carriera in magistratura. Negli ultimi anni hanno ricucito il loro rapporto.

Lauro è noto per le sue scelte eccentriche in fatto di abbigliamento e per performance provocatorie. A Sanremo 2022, durante l'esibizione di "Domenica", ha simulato un battesimo sul palco, suscitando critiche da parte di esponenti religiosi.

Recentemente, il cantante è stato al centro del gossip per un presunto flirt con Chiara Ferragni, ex moglie di Fedez. Fabrizio Corona ha diffuso tali voci, ma Lauro ha replicato: "Lascio il gossip a chi ha solo questo per esistere. Io vivo nel mondo dei sogni e dei grandi sognatori".

Si vocifera inoltre di una relazione con Giulia Toscano, sorella di Sarah Toscano, vincitrice dell'ultima edizione di "Amici di Maria De Filippi". I due sono stati avvistati insieme in una discoteca milanese, ma non hanno confermato né smentito tali indiscrezioni.

Appassionato di sport da combattimento, in particolare boxe e muay thai, Lauro segue una dieta rigorosa che gli permette di mantenersi in forma, senza rinunciare a dolci e vino.

Il brano "Incoscienti giovani" è ispirato a una storia vera, come molte delle sue canzoni. Lauro preferisce raccontare esperienze vissute piuttosto che inventare storie, ritenendo che ciò permetta di connettersi più profondamente con il pubblico.

Il testo della canzone riflette temi di gioventù, amore e ribellione, con riferimenti a esperienze personali e immagini evocative.

Per ascoltare "Incoscienti giovani" e vedere l'esibizione di Achille Lauro a Sanremo 2025, è disponibile il video su Raiplay.

