Osmo Mobile 7 - stabilizzazione per smartphone superiore

DJI offre un sistema di fotografia intelligente per smartphone di livello superiore con la serie Osmo Mobile 7

Il nuovo stabilizzatore di punta per smartphone vanta la tecnologia di stabilizzazione DJI di settima generazione e la tecnologia ActiveTrack 7.0

DJI, leader mondiale nella produzione di droni ed action camera e nello sviluppo di tecnologie imaging creative, lancia oggi la serie Osmo Mobile 7. Questa nuova generazione di stabilizzatori per smartphone porta la stabilizzazione a tre assi e il tracciamento intelligente a nuovi livelli. Sia l'Osmo Mobile 7P che l'Osmo Mobile 7 vantano la stabilizzazione DJI di settima generazione, la tecnologia ActiveTrack 7.01 e una gamma di funzionalità intelligenti per effettuare riprese di qualità cinematografica con uno smartphone.

"Dai pluripremiati registi ai creatori di contenuti più brevi, DJI, ampliando il suo ecosistema di tecnologie creative, continua ad innovare il settore imaging", ha dichiarato Ferdinand Wolf, Product Experience Director di DJI. "Grazie alle ultime innovazioni della serie Osmo Mobile 7 nel tracciamento intelligente e nella stabilizzazione della fotocamera, creare contenuti spettacolari e professionali con uno smartphone non è mai stato così facile".

L'Osmo Mobile 7P vanta uno stabilizzatore per smartphone a tre assi più potente, mantenendo le caratteristiche di tracciamento leggere, portatili e robuste dell'Osmo Mobile 6. Grazie al nuovo Modulo multifunzione1, è possibile tracciare facilmente i soggetti ed è incluso il controllo della luce integrato con più livelli di temperatura del colore e luminosità. Quando il Modulo multifunzione funziona come ricevitore del microfono, la porta USB-C può essere collegata allo smartphone per offrire una trasmissione audio di alta qualità e allo stesso tempo fornire energia extra. È anche facile da configurare grazie all'apertura rapida in un solo passaggio, al manico telescopico integrato e al treppiede incorporato.

L'Osmo Mobile 7 è lo stabilizzatore più leggero della sua classe, con un peso di circa 300 g. Al pari dell'Osmo Mobile 7P, presenta un design compatto ed è facile da usare, ma a un prezzo più accessibile. Può inoltre essere aperto e chiuso facilmente, è dotato di un treppiede incorporato e supporta il Modulo multifunzione (venduto separatamente).

La potenza del Modulo multifunzione

Il Modulo multifunzione consente di tracciare facilmente i soggetti utilizzando la fotocamera nativa dello smartphone, app di live streaming e altre app per fotocamere. Riesce a mantenere accuratamente la messa a fuoco in presenza di più persone o riacquisire un soggetto al rientro nell'inquadratura dopo averlo perso brevemente. Il modulo può essere facilmente innestato allo stabilizzatore con un semplice attacco magnetico e controllato tramite gesti della mano1 per scattare foto, avviare o interrompere la registrazione, attivare il tracciamento o ottimizzare i contenuti creati.

Mostrando il palmo della mano al modulo si può avviare o interrompere il tracciamento intelligente.

Facendo un gesto a "V" si scatta una foto e si può anche avviare o interrompere la registrazione video.

Facendo un gesto a "Doppia L" con entrambe le mani si regola l'inquadratura di un soggetto.

ActiveTrack 7.0: mai stato così intelligente

Quando abbinato all'app DJI Mimo, la serie Osmo Mobile 7 può utilizzare la tecnologia ActiveTrack 7.0. ActiveTrack7.0, la tecnologia di tracciamento più avanzata di DJI, consente allo stabilizzatore di tracciare i soggetti e seguirne i movimenti automaticamente, anche in un ambiente affollato o con più persone. Smart Capture consente allo stabilizzatore di rilevare più soggetti ed è possibile bloccarlo su un soggetto o passare da un soggetto all'altro con un semplice tocco. Il tracciamento fluido consente allo stabilizzatore di individuare con precisione la messa a fuoco preferita e mantiene un tracciamento continuo anche se il soggetto è oscurato o si muove rapidamente.

Altre caratteristiche distintive

Rotella laterale per un maggior controllo cinematografico: consente di regolare la lunghezza focale per una maggiore flessibilità e uno zoom più fluido o di passare alla messa a fuoco manuale. Inoltre, una pressione prolungata consente di controllare la luce di riempimento, facilitando la regolazione della luminosità e della temperatura del colore e semplificando così l'esperienza d'uso.

Compatibile con Apple Watch 1 : con l'app DJI Mimo è possibile usare l'Apple Watch come telecomando intelligente per lo stabilizzatore, controllando a distanza le riprese e il feed della fotocamera.

: con l'app DJI Mimo è possibile usare l'Apple Watch come telecomando intelligente per lo stabilizzatore, controllando a distanza le riprese e il feed della fotocamera. Fino a 10 ore di autonomia.

Prezzo e disponibilità

La serie DJI Osmo Mobile 7 è disponibile per l'acquisto su dji-store.it e presso i partner commerciali autorizzati, con spedizione a partire da oggi stesso, nelle seguenti configurazioni:

Osmo Mobile 7P, con prezzo suggerito al pubblico di 159 euro

Osmo Mobile 7, con prezzo suggerito al pubblico di 99 euro

Gli accessori disponibili includono:

Supporto magnetico a sgancio rapido per DJI OM

Trasmettitore per Mic Mini

Kit di tracciamento per serie DJI OM 7

Impugnatura treppiede per DJI OM

DJI Care Refresh

DJI Care Refresh, il piano di protezione completo per i prodotti DJI, è disponibile anche per Osmo Mobile 7 P e Osmo Mobile 7. I danni accidentali sono coperti dal servizio di sostituzione, inclusi normale usura, impatti e danni causati dall'acqua. Con un esiguo costo aggiuntivo, in caso di incidente è possibile usufruire della sostituzione del prodotto.

Grazie al piano di protezione DJI Care Refresh, attivabile a pagamento, puoi usare senza preoccupazioni la nuova Osmo Mobile 7, godendo della copertura dei danni accidentali fino a 24 mesi con massimo 3 sostituzioni del prodotto.

Per maggiori dettagli, visitare il link: www.dji-store.it/dji-care-refresh-panoramica