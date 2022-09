DJI presenta Osmo Mobile 6 - stabilizzatore per smartphone

DJI Osmo Mobile 6 spinge il concetto di fotografia con gli smartphone oltre ogni limite

La nuova funzione di Avvio Rapido e l’ActiveTrack migliorato faranno emergere quel content creator nascosto in tutti noi



DJI, leader mondiale nella produzione di droni civili e nella tecnologia imaging creativa, presenta oggi Osmo Mobile 6, un dispositivo portatile di dimensioni palmari che sblocca tutto il potenziale di foto o video racchiuso nei nostri smartphone. Come ultimo arrivato nella già popolarissima serie Osmo Mobile, lo stabilizzatore per smartphone Osmo Mobile 6 è stato migliorato a livello di funzionalità del dispositivo, del software e di editing, per offrire agli utenti un controllo creativo davvero completo. Oltre a una migliore ergonomia e compatibilità con smartphone più grandi, il dispositivo è dotato della stabilizzazione a 3 assi di DJI, di una nuovissima funzione di Avvio Rapido e del sistema ActiveTrack 5.0.



"Che ci si trovi in campeggio all'aperto con la famiglia o a casa con un gruppo di amici, chiunque potrà scatenare la propria creatività e catturare ogni momento in un modo unico", ha affermato Paul Pan, Senior Product Line Manager di DJI. "Uno stabilizzatore DJI Osmo Mobile è il compagno perfetto per portare la fotocamera di qualsiasi smartphone oltre i suoi limiti, e Osmo Mobile 6 non fa eccezione."



Portatile e di dimensioni palmari



Osmo Mobile 6 si basa sul successo di OM 5 ed è dotato di una nuova impugnatura ergonomica e un morsetto più grande, perfetto anche per gli smartphone con cover. Può essere riposto facilmente in tasca e pesa poco più di 300 g. Grazie al manico telescopico integrato, Osmo Mobile 6 è perfetto per realizzare meravigliosi selfie o scatti da angolazioni interessanti, come quelle eseguite da altezza suolo.

Tre potenti motori e gli algoritmi avanzati di DJI mantengono lo smartphone stabile durante le riprese di foto e video. La stabilizzazione attiva di Osmo Mobile 6 non è seconda a nessuno per catturare l'azione di fronte a te, dal viaggiare con gli amici all'esplorazione di una città fino al primo evento sportivo del tuo bambino. La stabilizzazione elettronica dell'immagine degli smartphone può vacillare o perdere la qualità video durante i movimenti più dinamici e le situazioni di scarsa illuminazione, ma la stabilizzazione motorizzata di Osmo Mobile 6 fa la differenza in ogni momento.

Veloce come un flash



I momenti che desideri fotografare o catturare possono essere fugaci, motivo per cui Osmo Mobile 6 presenta una nuova funzione di Avvio Rapido perfetta per gli utenti iPhone. Collegando un iPhone allo stabilizzatore, una volta aperto, si attiverà automaticamente la notifica dell'app Mimo per accedere istantaneamente alla visuale della fotocamera. Il tempo di preparazione è drasticamente ridotto con il dispositivo che si attiva 3 volte più velocemente rispetto ai modelli precedenti.



Rimani sempre al centro

Dotato di una versione migliorata della funzione ActiveTrack di DJI, ActiveTrack 5.0 di Osmo Mobile 6 offre un tracciamento più stabile a distanze maggiori e consente inoltre alla fotocamera frontale di seguire i soggetti che si girano di lato o si voltano. In campeggio, in viaggio o su strada, lo stabilizzatore mantiene automaticamente il soggetto al centro dell’inquadratura per rendere le riprese più simili a una storia.

Con unintegrato e un, controllare il livello della batteria e selezionare tra le 4 modalità di stabilizzazione sarà facile come contare fino a 4. Un rapido tocco sul pulsante M e potrai scorrere tra:

· Inseguimento: in modalità Inseguimento, la visuale della fotocamera segue i movimenti di inclinazione e rotazione orizzontale dello stabilizzatore e rimane livellata durante le rotazioni. Questa modalità è adatta per le riprese verso l’alto, verso il basso e in diagonale.

· Blocco dell’inclinazione: la visuale della fotocamera segue solo il movimento di rotazione orizzontale dello stabilizzatore e rimane stabile durante le inclinazioni e le rotazioni; ideale per le riprese in orizzontale o per gli spostamenti intorno a un soggetto.

· FPV: in modalità FPV, tutti e tre gli assi dello stabilizzatore seguono il movimento manuale. Ciò è perfetto per le riprese dinamiche di soggetti fermi come monumenti, edifici o statue.

· SpinShot: spingi il joystick a sinistra o a destra per controllare la rotazione della visuale della fotocamera e creare filmati dinamici. Perfetto per riprendere da vicino, da lontano e scattare ad alte angolazioni.

Controlla tutto con un giro

Controlla lo zoom e la messa a fuoco in modo semplice e fluido con la nuovissima rotella laterale di Osmo Mobile 6 che permette di regolare la lunghezza focale, per ottenere una composizione flessibile, e di ingrandire e rimpicciolire con assoluta fluidità. Ottieni facilmente un effetto cinematografico premendo la rotella laterale per passare al controllo manuale della messa a fuoco.

Funzionalità intelligenti per rendere i tuoi contenuti accattivanti

Per rendere i tuoi contenuti la massima espressione di te stesso, Osmo Mobile 6 include una serie di funzionalità intelligenti:

· Timelapse: deforma tempo e spazio con Timelapse, Motionlapse e Hyperlapse. Grazie a questi tre modelli intuitivi, potrai fondere bei momenti in clip emozionanti.

· DynamicZoom: usa le modalità Move In e Move Out per ottenere effetti visivi di allungamento e compressione, creando riprese dinamiche usando solamente il tuo smartphone.

· Controllo gestuale: scattare una foto o avviare un video non è mai stato così semplice. Il controllo gestuale rende la realizzazione di selfie o foto di gruppo ancora più pratici.

· Panorama: sono disponibili tre diverse modalità panoramiche: 3x3, 240° e CloneMe, per catturare paesaggi mozzafiato e realizzare composizioni uniche.

· Modalità Story: vari modelli aiutano a combinare i movimenti della fotocamera, le transizioni, colonne sonore e molto altro ancora, per consentire agli utenti di condividere video accattivanti con un semplice tocco.



App costruttive dall'inizio alla fine



L’app Mimo di DJI e l'app LightCut, consigliata ufficialmente, sono entrambe disponibili per guidarti lungo il percorso di creazione dei tuoi contenuti.

Nella visuale della fotocamera di DJI Mimo, i tutorial vengono visualizzati all'inizio di molte funzioni per rendere l'utente attivo e operativo in pochissimo tempo. In più, ShotGuides riconosce automaticamente l’ambiente circostante e suggerisce una sequenza di scatti corrispondente, insieme ad un tutorial su come realizzarli.

Quando si tratta di editing, passa dall'app DJI Mimo all'app LightCut, che offre funzioni di editing ad un tocco basate sull'IA e un’ampia gamma di modelli video esclusivi. Dalle riprese all'elaborazione, è una soluzione semplice e intuitiva per i “creators” meno esperti ma molto utile anche per i professionisti per ottenere il massimo dai propri scatti.

Prezzo e disponibilità



DJI Osmo Mobile 6 è disponibile in pre-ordine su

al prezzo di 169 € e include morsetto magnetico, treppiede, cavo di alimentazione e custodia.



