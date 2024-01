Motorola diventa Premium Mobile Smartphone Partner di EuroLeague Basketball

EuroLeague Basketball e Motorola hanno annunciato un accordo di sponsorizzazione pluriennale: Motorola diventa il premium Mobile Smartphone Partner delle due maggiori competizioni di basket europee, la Turkish Airlines EuroLeague e la BKT EuroCup fino al 2026. La notizia sarà ufficialmente annunciata oggi, 9 gennaio, durante uno dei big match della Turkish Airlines EuroLeague tra il Bayern Munich e il Real Madrid.

“Siamo felici di dare il benvenuto a Motorola e Lenovo nella nostra famiglia di partner strategici, in costante crescita,” afferma Paulius Motiejunas, CEO di Euroleague Basketball. “Proprio come Euroleague Basketball, Motorola è conosciuta per la sua storia, l’innovazione e la passione. Non vediamo l’ora di unire le forze nella missione di mettere in connessione le persone attraverso la tecnologia e lo sport.”

Motorola, società parte del gruppo Lenovo fin dal 2014, è sempre stata una pioniera dell’innovazione come fattore chiave nella trasformazione della tecnologia mobile. Euroleague Basketball, nota per le sue competizioni di basket di alto livello in tutta Europa, ha sempre messo al primo posto i suoi fan e l’atmosfera unica che si respira durante le partite. La collaborazione con Motorola conferma il suo impegno in questo senso: è pensata proprio per soddisfare i desideri in costante evoluzione dell’utente finale, cioè gli appassionati di pallacanestro che rendono gli eventi dell’Eurolega davvero speciali.

Euroleague Basketball è l’ultima tra le importanti partnership legate agli sport di caratura internazionale intrapresa da Motorola e Lenovo, e si aggiunge ad altre grandi istituzioni come la Formula 1®, Ducati Corse, i Chicago Bulls, i Milwaukee Bucks, La Liga e i San Diego Padres tra gli altri. Ma anche – a livello italiano – AC Monza, UYBA Volley Busto Arsizio, e la Pallacanestro Forlì 2.015

Fabio Capocchi, EMEA MBG General Manager ha commentato: “Nel 2023, abbiamo sperimentato un grande successo in tutta Europa per quanto riguarda le collaborazioni e le partnership che fanno leva sulla passione dei consumatori. Così, diamo inizio al nuovo anno diventando lo sponsor di Turkish Airlines EuroLeague e BKT EuroCup, le più importanti competizioni Europee per le squadre di pallacanestro. È un’occasione unica per Motorola e una vera e propria pietra miliare nell’evoluzione del nostro brand”.

Capocchi ha aggiunto: “Ci impegniamo ogni giorno per essere un brand consumer-first e attraverso la nostra ultima partnership, possiamo entrare nei cuori dei consumatori in tutta la community dell’Eurolega e incoraggiarli a vivere a pieno le proprie passioni. Siamo entusiasti di diventare partner di Euroleague Basketball e portare avanti le nostre ambizioni comuni di essere fonte di cambiamenti positivi”.

Lara Rodini, Global Sponsorships & Activation Director di Lenovo afferma: “Siamo felici di annunciare questa nuova partnership con Euroleague Basketball, che sottolinea ancora una volta l’importanza per la nostra azienda di essere parte del mondo dello sport per migliorare la nostra brand awareness e posizionarci su un palcoscenico internazionale. Le due aziende condividono importanti valori fondamentali, come la passione, una forte motivazione, l’impegno e la concentrazione sui risultati ed entriamo come partner in un contesto in cui i fan rappresentano una lunga storia di valori etici, morali, sportivi e umani”.

Continua Rodini: “Abbiamo colto un’incredibile opportunità, attraverso la sponsorizzazione di Turkish Airlines EuroLeague e BKT EuroCup, per connettere migliaia di persone, gli appassionati che vivono in diversi Paesi, dandogli la possibilità di raccontare la loro storia come loro stessi la vedono. Questa partnership permetterà inoltre a Motorola di creare contenuti esclusivi e coinvolgere fan in tutto il mondo per celebrare l’emozione del basketball europeo e costruire momenti duraturi e di forte impatto”.

“Sono felice di annunciare la nostra partnership con Motorola, uno dei più iconici brand di smartphone, che condivide i nostri valori fondamentali e un approccio che mette al centro i fan e l’innovazione continua. Euroleague Basketball è orgogliosa della sua presenza in tutta la regione, che ci rende uno dei pochi brand in grado di ottenere una visibilità davvero pan-Europea,” afferma Gawain Davies, Euroleague Basketball Senior Director Corporate Partnerships & Licensing. “Non vediamo l’ora di lavorare insieme a Motorola per regalare un’esperienza potenziata ai fan dell’Euroleague in tutti i nostri mercati”.

Come parte dell’accordo, l’iconico logo Motorola sarà mostrato in tutte le partite dell’EuroLeague e dell’EuroCup, sia all’interno delle arene sportive, sia durante le trasmissioni, così come nelle piattaforme e nei contenuti digitali delle competizioni.

Ulteriori iniziative pensate per migliorare l’esperienza dei fan dell’Eurolega e dell’EuroCup attraverso l’infrastruttura tecnologica di Lenovo e Motorola saranno annunciate in futuro.

Questa collaborazione tra Euroleague Basketball e Motorola rappresenta un impegno comune nell’innovazione continua, mantenendo sempre gli appassionati e i fan al centro. Mentre la partnership prende vita, entrambe le società sono felici di introdurre avanzamenti rivoluzionari che miglioreranno l’esperienza dei fan nel mondo del basket europeo.

