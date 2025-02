Milan-Feyenoord Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV

Il Milan affronta oggi, martedì 18 febbraio 2025, il Feyenoord nel ritorno dei playoff di Champions League allo stadio San Siro. Dopo la sconfitta per 1-0 nell'andata a Rotterdam, i rossoneri devono vincere con almeno due gol di scarto per accedere agli ottavi di finale.

Orario della partita: Inizio alle ore 21:00.

Probabili formazioni:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. Allenatore: Conceicao.

Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Timber, Moder, Milambo; Paixão, Ueda, Moussa. Allenatore: Bosschaart.

Dove vederla in TV e streaming:

Diretta esclusiva su Sky Sport.

Streaming disponibile su NOW e sull'app SkyGo.

Per i tifosi rossoneri, questa è una sfida cruciale per proseguire il cammino europeo. San Siro sarà gremito per sostenere la squadra in questa importante partita.

