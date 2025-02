Presentazione della nuova Ferrari SF-25: orario e dove seguirla in diretta

Oggi, martedì 18 febbraio 2025, la Scuderia Ferrari svelerà la nuova monoposto SF-25, con cui Charles Leclerc e Lewis Hamilton affronteranno il Campionato Mondiale di Formula 1 2025. L'evento si terrà presso la O2 Arena di Londra, nell'ambito dello spettacolo "F1 75 Live", che celebra il 75° anniversario della Formula 1. Durante questa serata, tutti i dieci team presenteranno simultaneamente le livree delle loro vetture. L'inizio è previsto per le ore 21:00 italiane e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), su NOW e in streaming su skysport.it.

Dopo la presentazione londinese, la nuova Ferrari SF-25 scenderà in pista per la prima volta domani, mercoledì 19 febbraio, sul circuito di Fiorano. In questa occasione, i piloti Leclerc e Hamilton effettueranno i primi giri con la nuova monoposto, inaugurando ufficialmente la stagione 2025 per la Scuderia. Questo shakedown sarà trasmesso in diretta alle ore 10:00 su Sky Sport F1 e Sky Sport 24.

L'inizio del Campionato Mondiale di Formula 1 2025 è previsto per il 16 marzo con il Gran Premio d'Australia, che si terrà sul circuito di Melbourne. Prima di allora, i team avranno l'opportunità di testare le nuove vetture durante le sessioni di test pre-stagionali, in programma dal 26 al 28 febbraio sul circuito di Sakhir, in Bahrain.

Per gli appassionati, l'evento di presentazione rappresenta un'occasione unica per vedere in anteprima le vetture e i piloti che animeranno la prossima stagione di Formula 1. La partecipazione di Lewis Hamilton alla guida della Ferrari aggiunge ulteriore interesse e aspettative per la stagione imminente.

Incidente per Hamilton nei test Ferrari a Barcellona: la SF-23 danneggiata ma il pilota illeso - Lewis Hamilton ha subito un incidente durante il secondo giorno di test privati con la Ferrari SF-23 sul circuito di Barcellona. L'incidente è avvenuto intorno alle 11:00 locali, quando Hamilton ha perso il controllo della monoposto nella parte finale del tracciato, finendo contro le barriere.

Hamilton debutta sulla Ferrari: il campione in pista a Fiorano - Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo di Formula 1, è pronto a realizzare il "sogno che si realizza" salendo per la prima volta a bordo di una Ferrari. Il suo atteso debutto, inizialmente previsto per lunedì 20 gennaio e rimandato a causa del maltempo, avverrà mercoledì 22 gennaio sul leggendario circuito di Fiorano, casa dei test della scuderia italiana.

Lewis Hamilton: Il primo giorno in Ferrari, un sogno che diventa realtà - L'attesa è finalmente terminata: Lewis Hamilton ha ufficialmente iniziato la sua avventura con la Ferrari, pronto a prepararsi per la stagione 2025 di Formula 1. A partire dal Gran Premio d'Australia, previsto per il 16 marzo, l'ex pilota Mercedes sostituirà Carlos Sainz, ora in Williams, affiancando Charles Leclerc.