Monza-Lazio: orario, probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Oggi, domenica 10 novembre 2024, alle ore 18:00, si disputerà la partita Monza-Lazio, valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. La Lazio, reduce da una vittoria in Europa League contro il Porto che le ha permesso di consolidare il primo posto nel girone, affronta il Monza allo U-Power Stadium. La squadra biancoceleste, guidata da Marco Baroni, occupa attualmente il terzo posto in classifica con 22 punti, a pari merito con Atalanta e Fiorentina. In campionato, la Lazio viene da un successo di misura contro il Cagliari, deciso da un rigore trasformato da Zaccagni.

Il Monza, allenato da Alessandro Nesta, ex difensore e capitano della Lazio, si trova in una posizione delicata, con 8 punti che lo collocano al terzultimo posto in classifica. La squadra brianzola è alla ricerca di punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione e cercherà di sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà gli avversari.

Le probabili formazioni :

Monza (3-4-2-1):

Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Pessina, Bianco, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric.

Allenatore: Alessandro Nesta.

Lazio (4-2-3-1):

Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.

Allenatore: Marco Baroni.

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport e su DAZN, piattaforma che detiene i diritti per tutte le partite di Serie A. Gli abbonati potranno seguire il match anche in streaming attraverso l'applicazione Sky Go e il sito web di DAZN, accessibili da dispositivi mobili e smart TV.

Questo incontro rappresenta un banco di prova importante per entrambe le squadre: la Lazio mira a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica, mentre il Monza è determinato a risalire la china per evitare la retrocessione. La presenza di Alessandro Nesta sulla panchina brianzola aggiunge un elemento di interesse alla sfida, data la sua lunga militanza e i successi ottenuti con la maglia biancoceleste.