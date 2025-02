Olly trionfa al Festival di Sanremo 2025: Pinuccio di 'Striscia la Notizia' lo aveva previsto

Il cantante genovese Olly ha vinto il Festival di Sanremo 2025 con la sua ballata autobiografica "Balorda nostalgia". Nonostante le previsioni delle agenzie di scommesse lo collocassero al secondo posto, Olly ha conquistato il pubblico, la stampa e gli esperti radiofonici con un'interpretazione emozionante. Questo successo gli offre l'opportunità di rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest, anche se l'artista ha dichiarato di aver bisogno di tempo per decidere, a causa di impegni precedentemente programmati.

Curiosamente, Pinuccio, inviato di 'Striscia la Notizia', aveva anticipato la vittoria di Olly già il 5 febbraio, durante una trasmissione su Telebari. In quell'occasione, Pinuccio aveva affermato: "Quest'anno vince Olly. Non so nemmeno chi è, ma ho saputo che vince lui". Questa previsione ha suscitato sorpresa tra i presentatori in studio.

Pinuccio ha inoltre evidenziato come il management di Marta Donà abbia portato alla vittoria quattro artisti negli ultimi cinque Festival di Sanremo: i Måneskin nel 2021, Marco Mengoni nel 2023, Angelina Mango nel 2024 e Olly nel 2025. Ha anche sottolineato che le esibizioni di Olly erano programmate tra le 22 e le 23, la fascia oraria con gli ascolti più alti del Festival. Inoltre, Olly era l'unico tra i cinque finalisti a indossare auricolari sul palco, pronto a cantare.

Non è la prima volta che 'Striscia la Notizia' anticipa il vincitore del Festival di Sanremo. In passato, il programma aveva svelato i vincitori nel 1990 (Pooh), 1995 (Giorgia), 1996 (Ron) e 2003 (Alexia).

La Superfinale di quest'anno ha visto Olly competere con Fedez, Brunori Sas, Simone Cristicchi e Lucio Corsi. Olly ha ottenuto il 31% dei voti, seguito da Lucio Corsi (25,7%), Brunori Sas (16,6%), Fedez (20,5%) e Simone Cristicchi (6,1%). La classifica finale del Festival includeva 29 artisti, tra cui Giorgia, Achille Lauro e Francesco Gabbani.

Durante la settimana del Festival, la città di Sanremo si è animata con eventi musicali e culturali. Le strade erano affollate di fan e artisti, con concerti e pop-up dedicati alla musica e alla moda. Il Teatro Ariston è stato il fulcro delle esibizioni, attirando l'attenzione di appassionati da tutta Italia.

La vittoria di Olly al Festival di Sanremo 2025 rappresenta un importante traguardo nella sua carriera e potrebbe aprirgli le porte per rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest. La decisione finale sarà presa nelle prossime settimane, considerando gli impegni già pianificati dall'artista.

