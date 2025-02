Chi sono i Modà a Sanremo 2025: ritorno sul palco con Non ti dimentico

I Modà, storica band pop rock italiana, tornano al Festival di Sanremo 2025 con il brano "Non ti dimentico". Guidati dal frontman Francesco "Kekko" Silvestre, il gruppo partecipa per la quarta volta tra i Big, dopo l'esordio nel 2005 tra le Nuove Proposte.

La formazione attuale dei Modà comprende Kekko Silvestre, il chitarrista Diego Arrigoni, il bassista Stefano Forcella e il batterista Claudio Dirani. Nel corso degli anni, hanno prodotto numerosi successi come "La notte", "Come un pittore" e "Se si potesse non morire", quest'ultimo parte della colonna sonora del film "Bianca come il latte, rossa come il sangue". Sono l'unica band italiana ad aver ottenuto il disco di diamante.

Nel 2011, hanno conquistato il secondo posto a Sanremo con "Arriverà", in duetto con Emma Marrone. L'anno successivo, Emma ha vinto il Festival con "Non è l'Inferno", brano scritto da Kekko. Successivamente, il loro rapporto si è incrinato a causa di incomprensioni personali.

Kekko Silvestre, nato a Milano il 17 febbraio 1978 da padre napoletano e madre calabrese, ha rivelato di aver combattuto contro la depressione, diagnosticata da un neurologo. Nel luglio 2024, ha annunciato una pausa dalle scene, terminata con il ritorno sul palco dell'Ariston.

Recentemente, durante le prove a Sanremo, Kekko ha subito una caduta riportando una lieve contusione al torace, ma ha confermato la sua presenza per l'esibizione.

"Non ti dimentico" è una canzone d'amore che richiama i grandi successi dei Modà. Kekko ha dichiarato: "Il mio intento era scrivere una bella canzone d’amore da portare a Sanremo. Il testo è potente e posso cantarlo come piace a me... con l’energia giusta".

Con questa partecipazione, i Modà celebrano il ventennale dal loro primo Sanremo, pronti a emozionare nuovamente il pubblico con la loro musica.

Chi è Bresh a Sanremo 2025 con La tana del granchio - Andrea Brasi, in arte Bresh, è tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2025 con il brano "La tana del granchio". Nato a Lavagna il 28 giugno 1996, Bresh è una figura di spicco nella scena rap ligure. Dopo aver partecipato come ospite nella scorsa edizione, affiancando Emma Marrone in un medley di Tiziano Ferro, quest'anno concorre tra i big.

Chi è Fedez a Sanremo 2025 con Battito - Fedez, nome d'arte di Federico Leonardo Lucia, è tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2025 con il brano "Battito". Per il rapper milanese, nato il 15 ottobre 1989, si tratta della seconda partecipazione alla kermesse canora, dopo l'esperienza del 2021 in coppia con Francesca Michielin.

Chi è Francesca Michielin in gara a Sanremo 2025 con Fango in paradiso - Francesca Michielin torna al Festival di Sanremo 2025 con il brano "Fango in paradiso", segnando la sua terza partecipazione alla kermesse musicale. La canzone è una ballata intensa che affronta il tema della fine di un amore, esprimendo emozioni profonde e vulnerabilità.