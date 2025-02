Arrigo Sacchi valuta un ritorno in panchina: Ho molte offerte, ci sto pensando

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan e della Nazionale italiana, ha dichiarato di star considerando un ritorno alla guida di una squadra. In un'intervista all'Adnkronos, Sacchi ha affermato: "Sto pensando di tornare ad allenare, in Italia o all'estero". Ha aggiunto di aver ricevuto numerose proposte, sia da club italiani che internazionali, tra cui Brasile, Argentina e Spagna. Tuttavia, non ha fornito dettagli specifici sulle squadre interessate. Sacchi ha anche espresso il suo profondo affetto per l'Italia, sottolineando che la sua abitudine di esprimere liberamente le proprie opinioni lo porta talvolta a evitare determinate situazioni.

