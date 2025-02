Misure del Governo: Taglio delle bollette, Legge sul Fine Vita e investimenti nella Difesa

Il governo italiano sta affrontando diverse questioni chiave, tra cui un provvedimento per ridurre le bollette energetiche, l'impugnazione della legge sul fine vita della Regione Toscana e la revisione del decreto riguardante l'accordo con l'Albania sui centri per migranti. Questi temi potrebbero essere discussi nel prossimo Consiglio dei Ministri, previsto per lunedì pomeriggio.

All'ordine del giorno è già inserito un decreto relativo al reclutamento e alla funzionalità delle Pubbliche Amministrazioni, che potrebbe subire modifiche rispetto alla bozza precedente. Tuttavia, il provvedimento specifico sul caro bollette potrebbe non essere adottato immediatamente. Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha dichiarato che un intervento sulle bollette sarà portato in Consiglio dei Ministri, anche se la sua approvazione potrebbe richiedere più tempo.

Il governo sta valutando l'impugnazione della legge sul fine vita approvata dalla Regione Toscana. Tajani ha espresso la necessità di una competenza nazionale su questo tema, posizione condivisa dalla maggioranza dei ministri. Anche il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha richiesto una legge nazionale sul suicidio medicalmente assistito, anticipando l'emanazione di una circolare regionale per stabilire regole in materia.

Per quanto riguarda l'accordo con l'Albania sui centri per migranti, i tecnici del governo stanno lavorando a un nuovo decreto per superare gli ostacoli legali precedenti. Tuttavia, il provvedimento non sarà discusso nel Consiglio dei Ministri di lunedì, poiché sono ancora in corso verifiche tecniche.

Il governo sta considerando un aumento degli investimenti nel settore della difesa, in risposta alle sollecitazioni della nuova amministrazione statunitense guidata da Donald Trump. Palazzo Chigi ha accolto con favore l'annuncio della presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, riguardante nuove iniziative per incrementare gli investimenti nella difesa, inclusa l'esclusione di tali spese dal Patto di Stabilità, come richiesto dall'Italia.

Inoltre, la premier Giorgia Meloni ha difeso il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dalle critiche del Cremlino in seguito al suo discorso all'università di Marsiglia, in cui aveva paragonato la Russia al Terzo Reich nazista per l'invasione dell'Ucraina. Meloni ha espresso piena solidarietà a Mattarella, condannando gli insulti provenienti dalla portavoce del ministero degli Esteri russo.

Pace fiscale: il governo studia un nuovo decreto, ma resta il problema delle risorse - Il governo italiano sta valutando l'introduzione di un nuovo decreto sulla pace fiscale, previsto per la primavera. L'obiettivo è una maxi rottamazione delle cartelle esattoriali in 10 anni, coinvolgendo circa 10 milioni di contribuenti. Tuttavia, la questione delle coperture finanziarie necessarie rimane irrisolta.

Migranti in Albania: il governo studia un nuovo decreto per superare l'impasse - Il governo italiano sta cercando di risolvere le difficoltà legate ai centri per migranti in Albania, dopo che le persone trasferite sono state riportate in Italia a seguito di decisioni giudiziarie. L'esecutivo sta valutando un nuovo decreto per consentire il trattenimento dei migranti nei centri albanesi.

Governo: oggi Cdm dopo i vertici Meloni-ministri, il caso Santanchè e i nodi da sciogliere sulla Consulta - Oggi si terrà il Consiglio dei Ministri, dopo un vertice a Palazzo Chigi tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, insieme al leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. Al centro dell'agenda i temi cruciali, tra cui la vicenda di Daniela Santanchè, il rebus per l'elezione dei nuovi giudici della Consulta e le pressioni delle opposizioni.