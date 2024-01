Salvini commenta la bocciatura della Legge sul fine vita in Veneto: Bene il No

Matteo Salvini, vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, ha condiviso il suo parere sulla recente bocciatura della legge sul fine vita nel Veneto. Durante un'intervista a Agorà, ha dichiarato: "La mia posizione è assolutamente chiara: la vita va tutelata dalla culla alla fine, bisogna garantire tutte le cure necessarie alle future mamme e a coloro che sono in difficoltà alla fine dei loro giorni però senza arrivare ai livelli olandesi. Il Consiglio Regionale Veneto ha votato, hanno vinto i no, dal mio punto di vista avrei votato anch'io in quel senso lì".

Salvini ha sottolineato la sua posizione a favore della tutela della vita, con un'accortezza verso l'evitare di raggiungere estremi simili a quelli dei Paesi Bassi. Ha anche evidenziato che la Lega non è una caserma e che esiste libertà di pensiero all'interno del partito. Concludendo il suo commento sulla bocciatura della legge, Salvini ha affermato: "Per me è bene che sia finita così".