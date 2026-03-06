Roma, Dybala operato al ginocchio sinistro: stop di cinque settimane

Paulo Dybala è stato operato al ginocchio sinistro dopo un dolore avvertito in allenamento. L’intervento ha rivelato una piccola lesione al menisco esterno non emersa dagli esami precedenti. L’attaccante della Roma resterà fuori circa cinque settimane.

Paulo Dybala è stato sottoposto oggi, venerdì 6 marzo, a un intervento in artroscopia al ginocchio sinistro. L’operazione è stata eseguita dopo il fastidio accusato durante l’allenamento della vigilia, quando l’attaccante argentino si era fermato mentre si preparava a rientrare dal precedente problema fisico.

Gli esami diagnostici svolti nei giorni scorsi non avevano evidenziato anomalie. Solo l’artroscopia ha permesso di individuare una piccola lesione parziale del menisco esterno, che i medici hanno sistemato durante l’intervento.

Il giocatore inizierà ora il percorso di recupero. Secondo le indicazioni dello staff medico della Roma, i tempi di riabilitazione sono stimati in circa cinque settimane prima di poter tornare a disposizione.

L’argentino dovrà quindi saltare diverse partite di campionato: contro Genoa, Como, Lecce, Inter e Pisa. Fuori anche per il doppio confronto degli ottavi di Europa League contro il Bologna.

Se la riabilitazione procederà senza complicazioni, il ritorno in campo potrebbe arrivare nel weekend del 19 aprile, quando la Roma affronterà l’Atalanta in una gara di Serie A.