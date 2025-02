MOBILE SUIT GUNDAM SEED BATTLE DESTINY REMASTERED

Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato MOBILE SUIT GUNDAM SEED BATTLE DESTINY REMASTERED, portando per la prima volta in Occidente il gioco di ruolo d'azione per PlayStation Vita. Questa versione rimasterizzata aggiunge una grafica migliorata, un'interfaccia utente ridisegnata, una nuova modalità di aggancio del bersaglio e la localizzazione in inglese ai frenetici combattimenti hack-and-slash con mecha, immergendo i fan di Mobile Suit Gundam SEED in un universo di gioco caratterizzato da battaglie originali e ricreate.

MOBILE SUIT GUNDAM SEED BATTLE DESTINY REMASTERED sarà disponibile per Nintendo Switch e PC via Steam il 22 maggio 2025. I pre-order per la versione Steam sono già disponibili, mentre quelli per la versione Nintendo Switch si apriranno in un secondo momento.

Guarda il trailer di annuncio di MOBILE SUIT GUNDAM SEED BATTLE DESTINY REMASTERED:

https://youtu.be/2SpibC6Qe1w

Nei panni di un soldato, i giocatori devono scegliere tra una delle tre fazioni: Earth Alliance, Z.A.F.T o Archangel per combattere in varie missioni della storia basate sui momenti iconici della serie come Mobile Suit Gundam SEED e Mobile Suit Gundam SEED Destiny, nonché storie secondarie tra cui Mobile Suit Gundam SEED Astray, Mobile Suit Gundam SEED C.E. 73: STARGAZER e altro ancora. Con oltre 100 diversi mobile suit tra cui scegliere, i giocatori possono mettere a punto i loro mecha per impegnarsi in emozionanti battaglie di Gundam ricche di azione.

MOBILE SUIT GUNDAM SEED BATTLE DESTINY REMASTERED assicurerà una grafica migliorata e un'interfaccia utente ridisegnata per le piattaforme moderne, insieme alla localizzazione in inglese per la prima volta. La versione rimasterizzata mantiene il gameplay del titolo originale aggiungendo nuove meccaniche di gioco e caratteristiche come un tuning migliorato, la selezione delle missioni e una nuova modalità di lock-on aggiunta per un'esperienza più fluida e accessibile.