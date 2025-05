MOBILE SUIT GUNDAM SEED BATTLE DESTINY REMASTERED DISPONIBILE

MOBILE SUIT GUNDAM SEED BATTLE DESTINY REMASTERED, una remaster del celebre GDR d'azione per PlayStationVita, è ora disponibile in tutto il mondo per Nintendo Switch e PC tramite Steam.

MOBILE SUIT GUNDAM SEED BATTLE DESTINY REMASTERED pone i giocatori tra le due fazioni in guerra della Terra e delle Colonie spaziali, consentendo di rivivere le battaglie leggendarie di Mobile Suit Gundam SEED e Mobile Suit Gundam SEED Destiny. Con questa remaster, il gioco sarà rilasciato ufficialmente in occidente per la prima volta.

Celebra il debutto in Occidente di MOBILE SUIT GUNDAM SEED BATTLE DESTINY REMASTERED guardando il nuovo trailer:

https://youtu.be/ENj5rSOiKFk

In MOBILE SUIT GUNDAM SEED BATTLE DESTINY REMASTERED, i giocatori assumono i panni di un pilota di Mobile Suit all'indomani della tragedia del Bloody Valentine, una polveriera che è esplosa in un vero e proprio conflitto armato. Scegli di combattere per una delle tre fazioni della serie, le forze dell'Alleanza Terrestre, Z.A.F.T o Arcangelo, e rivivi la storia tramite alcuni missioni basate sui momenti più iconici delle serie Mobile Suit Gundam SEED e Mobile Suit Gundam SEED Destiny, incluso storie secondarie come Mobile Suit Gundam SEED Astray, Mobile Suit Gundam SEED C.E. 73: STARGAZER e altre ancora. Con più di un centinaio di diversi Mobile Suit disponibili da pilotare, i giocatori affronteranno battaglie tra Gundam sempre emozionanti e ricche d'azione nel mondo di Mobile Suit Gundam SEED.

La remaster del celebre GDR d'azione per PlayStation®Vita offre una visuale migliorata e un'interfaccia riprogettata per le piattaforme moderne, insieme alla localizzazione in inglese, disponibile per la prima volta. La versione remaster mantiene anche il gameplay originale, aggiungendo però nuove meccaniche di gioco e funzionalità, come il miglioramento dell'ottimizzazione, la selezione delle missioni e una nuova modalità di puntamento per un'esperienza di gioco ancora più agevole e accessibile.